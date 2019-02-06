На границе Приморского и Хабаровского краев срочно установят барьер

На заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством врио вице-губернатора Приморского края Олега Мельникова принято решение установить дезинфекционные барьеры на всех пограничных переходах в Приморье, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.

В заседании приняли участие представители краевой Государственной ветеринарной инспекции, Россельхознадзора, МЧС и полиции.

Как сообщил руководитель Государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин, на данный момент вирус ящура остается в Спасске-Дальнем, однако новых очагов нет в течение трех дней, вакцинация животных продолжается.

"В благополучной зоне вакцинировано почти 10 тысяч свиней, угрожаемая зона вакцинирована полностью. Повторная вакцинация начнется 6 февраля и продлится пять дней", – проинформировал он.

По словам замруководителя управления Россельхознадзора Марины Ковтун, чтобы не допустить новых вспышек ящура, на пограничных переходах устанавливаются дезбарьеры.

"В крае пять пунктов пропуска, однако на двух – "Марково" и "Пограничный" – дезинфекция не проводится", – отметила она.

Врио вице-губернатора Александр Костенко заявил, что необходимо установить дезбарьеры на всех пограничных переходах.

"В том числе два барьера – туда и обратно – на границе с Хабаровским краем, где также зафиксирована вспышка ящура. Эту работу нужно организовать в течение суток", – подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, губернатор Олег Кожемяко потребовал усилить карантинные меры по нераспространению ящура. Глава региона также отметил, что будут тщательно проанализированы причины вспышки заболевания.

Добавим, специалисты подчеркивают, что для человека вирус не опасен, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.