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Авиакомпания "Аврора" сформировала новое расписание перевозок в Приморском крае
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», информирует жителей Приморского края о вступлении в силу нового расписания полетов на самолетах DHC-6 TwinOtter, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе компании. Учитывая роль компании в регионе и ее ответственную миссию – создание сети доступных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке России через местные посадочные пункты, – принимаются все меры для дальнейшей реализации этой серьезной задачи и удовлетворения спроса на местные воздушные перевозки.
При формировании расписания были учтены пожелания жителей края: в январе 2015 года «Аврора» провела онлайн-опрос с целью выяснить точку зрения населения на тему организации более комфортного расписания авиарейсов внутри Приморья. Внутрикраевые рейсы носят важную социальную функцию, дотируются из регионального бюджета и организованы при активной поддержке и участии администрации Приморского края и губернатора Владимира Миклушевского. Большинство респондентов высказались за стыковки, согласующиеся по времени с расписанием движения поездов «Аэроэкспресса» и рейсами в центральную часть России (Москва, Санкт-Петербург). Новое расписание внутрикраевых полетов было сформировано, в том числе, и с учетом результатов этого опроса.
Начиная с 9 февраля 2015 года внутренние авиарейсы в Приморском крае будут выполняться ежедневно по следующему расписанию.
Понедельник:
- Владивосток – Кавалерово – Пластун – Кавалерово – Владивосток;
- Кавалерово – Терней – Амгу – Единка – Амгу – Терней – Кавалерово.
Вторник:
- Владивосток – Кавалерово – Владивосток.
Среда:
- Владивосток – Кавалерово – Владивосток;
- Кавалерово – Терней – Амгу – Самарга – Амгу – Терней – Кавалерово.
Четверг:
- Владивосток – Кавалерово – Владивосток.
Пятница:
- Владивосток – Кавалерово – Пластун – Кавалерово – Владивосток;
- Кавалерово – Терней – Амгу – Светлая – Единка – Светлая – Амгу – Терней – Кавалерово.
Суббота:
- Владивосток – Кавалерово – Владивосток.
Воскресенье:
- Владивосток – Кавалерово – Владивосток;
- Кавалерово – Терней – Амгу – Светлая – Самарга – Светлая – Амгу – Терней – Кавалерово.
Касса авиакомпании «Аврора» находится в терминале «А» международного аэропорта Владивостока, телефон: (42337) 6-75-10. Подробное расписание рейсов вы всегда найдете на официальном сайте компании www.flyaurora.ru. Также ознакомиться с полной сеткой тарифов по всем участкам маршрутов и получить подробную информацию об изменениях в расписании можно в агентствах по продаже билетов.
Регистрация и оформление пассажиров внутрикраевых рейсов при вылете из Владивостока осуществляется в бизнес-зале авиакомпании «Аврора», который находится в бывшем терминале внутренних рейсов международного аэропорта Владивосток (терминал «Б»). Для удобства пассажиров регистрация начинается за 1 час и заканчивается за 15 минут до вылета рейса. Здесь же пассажиры могут приобрести билеты перед вылетом.
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