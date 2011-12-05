Приморский сельхозкооператив получил инвестиционный кредит в Сбербанке

Торжественное подписание договора о предоставлении инвестиционного кредита между Сбербанком и сельскохозяйственным кооперативом «Эридан» состоялось во Владивостоке в Центре развития бизнеса Сбербанка на Океанском проспекте, 110а.

Каждый кредит, выданный сельскохозяйственному производителю в зоне рискованного земледелия, к которой относится Приморье, по праву считается событием неординарным. Предоставление инвестиционного кредита фермерскому хозяйству из Уссурийского района, по словам заместителя управляющего Приморским отделением № 8635 ОАО «Сбербанк России» Елены БАКЛАНОВОЙ, стал шагом серьезным и обдуманным. Опыт успешной работы с крупными представителями сельскохозяйственного комплекса у Приморского отделения Сбербанка сложился давно. А вот выход на кредитование небольших фермерских хозяйств – новый этап взаимодействия банка с корпоративными клиентами.

Уникальная сделка позволила увеличить поголовье высокопродуктивного крупного рогатого скота в Приморье на 550 голов. Кредит выдан на 5 лет, с отсрочкой по погашению основного долга на один год. Значительным плюсом для фермерского хозяйства послужили и государственные преференции. Проценты по кредиту в течение всех лет выплат подлежат компенсации в соответствии с правилами программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Деятельность фермерского хозяйства «Эридан» заслуживает уважения и благодарности. Специалисты знают, сколь сложен труд на селе, начинающийся с раннего утра и продолжающийся до захода солнца. Приятно осознавать, что наш новый клиент имеет долгосрочный план развития по созданию собственного молочного производства. Надеемся, что первый пример инвестиционного кредитования фермерского хозяйства такого уровня будет удачным и получит эффективное продолжение», – отметила Елена Бакланова.

В самое ближайшее время сельскохозяйственный кооператив «Эридан» из села Борисовка Уссурийского района планирует разработать свой бренд и открыть собственное производство молока.

Кредит Сбербанка фермерскому хозяйству стал положительным опытом сотрудничества кредитной организации, Гарантийного фонда Приморского края и Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА России». Благодаря предоставлению поручительства Гарантийного Фонда был решен вопрос залоговых обязательств ООО СХПК «Эридан». Кстати, за два года работы фонд выдал 191 поручительство представителям малого и среднего бизнеса Приморья на сумму 411 млн. рублей. ОПОРА России оказала консультационную помощь фермерскому хозяйству при выборе кредитных продуктов, но главное смогла презентовать сельскохозяйственный кооператив Сбербанку. Симбиоз общих усилий получил реальное воплощение.

«Ориентация на конкретное производство в сельскохозяйственной сфере и социальная составляющая – открытие новых рабочих мест – эти факторы стали для нас решающими в предоставлении общественного поручительства для сельскохозяйственного кооператива. ОПОРА России в данном случае осознанно выступает гарантом порядочности клиента перед банком. И в дальнейшем мы готовы предоставлять подобную помощь приморскому бизнесу», – заявил председатель Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА России» Игорь САВИНОВ.

Генеральный директор ООО СХПК «Эридан» Лемка ХАШИЕВА рассказала, что проект по развитию фермерского хозяйства созрел давно. Однако долгое время не получалось приобрести необходимое количество скота. Кстати, сегодня в хозяйстве Лемки Мухарбековны уже есть более 400 коров. Лемка Хашиева надеется, что приобретение еще 550 голов позволит фермерскому хозяйству выбиться в лидеры по производству молока и мяса в Уссурийском районе. С учетом расширения хозяйства, штат его сотрудников будет увеличен практически вдвое.

«Полагаем, что благодаря эффективному использованию кредита Сбербанка наше предприятие повысит свою продуктивность в 2-3 раза, так что на приморских прилавках станет больше натурального молока и свежего мяса», - поделилась своими планами на будущее глава фермерского хозяйства.

Уже сегодня ООО СХПК «Эридан» готов к приему столь многочисленного пополнения. Каждый загон для коровы оборудован таким образом, чтобы телка смогла почивать на резиновом матрасе. Как рассказала Елена Бакланова, специально для того, чтобы проверить условия проживания «сельских кормилиц», кредитные инспекторы банка выезжали на предприятие.

Первые 59 голов уже прибыли из Милоградово в Уссурийский район, на подходе вторая партия. Основной поставщик скота – ООО «Племпредприятие Приморское»: предпочтение отдали нашим родным коровам черно-пестрой и красно-пестрой голштинской породы. «Каждые 10 дней мы будем привозить новых буренок по 50-60 голов. Хочу поделиться радостью: одна корова уже отелилась и принесла телочку. Это хороший знак», – поделилась своими впечатлениями Лемка Хашиева.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».