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Примтеплоэнернего намерено отапливать г. Фокино пятнадцать лет
ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ZRPRESS. Примтеплоэнерго будет отапливать и снабжать горячей водой город Фокино, а также поселки Дунай и Путятин Приморского края. Предприятие выиграло аукцион на право заключения договора пятнадцатилетней аренды необходимого муниципального имущества. Аукцион проводила администрация городского округа ЗАТО Фокино.
До этого предприятие около двух месяцев работало здесь по краткосрочному договору. Напомним, по распоряжению губернатора Приморского края Сергея Дарькина, Примтеплоэнерго в срочном порядке «вошло» в город, когда работавшая здесь энергоснабжающая компания отказалась выполнять свои обязанности. Предприятию пришлось в авральном режиме ремонтировать котельные и завозить топливо. Ситуация осложнялась еще и тем, что на остров Путятин топливо можно поставить только морем, а осенью оно часто штормит. Несмотря на жесткие сроки, Фокино, Дунай и Путятин удалось подготовить к холодам. Отопительный сезон начался вовремя, сообщает пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».
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