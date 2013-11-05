Нефтехимическому заводу в Приморье меняют конфигурацию

Совет директоров НК "Роснефть" 8 ноября рассмотрит вопрос об изменении концепции реализации и экономических показателей бизнес-проекта по строительству нефтехимического комплекса "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК, Приморский край).

Проект ВНХК предполагает, что с запуском в 2028 году третьей очереди комплекса он будет выпускать 1,9 млн тонн полиэтилена, 1,2 млн тонн полипропилена, 18,5 млн тонн нефтепродуктов (бензин - 1,5 млн тонн, авиакеросин - 2 млн тонн, дизтопливо - 12 млн тонн, кокс - 1,2 млн тонн, прочие - 1,8 млн тонн), а также 800 тыс. тонн моноэтиленгликоля.

Ранее глава "Транснефти" Николай ТОКАРЕВ заявил, что проект по созданию ВНХК требует от "Транснефти" 140 млрд рублей инвестиций, что может привести к увеличению тарифа на транспортировку нефти на 20%.

"Проект проработан очень слабо. Азиатско-Тихоокеанский регион - это четверть нефтеперерабатывающих мощностей мира, 1,25 млрд тонн нефти перерабатываются в этом регионе. Нужно смотреть, что мы предложим на этом рынке, и насколько будет востребована продукция этого завода. Основная причина - закрыть дефицит моторных топлив, но у нас там есть Комсомольский и Хабаровский НПЗ, которые находятся в стадии модернизации с возможностью поставлять до 8 млн тонн в год нефтепродуктов при потребности в 4 млн", - сообщил он.

По мнению Токарева, в расчет не берутся затраты "Транснефти", которые пойдут на создание инфраструктуры для ВНХК. По расчетам компании, для этого потребуется 140 млрд рублей.

ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" создано НК "Роснефть" для реализации проекта строительства в Приморском крае нефтехимического комплекса мощностью до 30 млн тонн сырья в год. Штаб-квартира компании расположена в Находке. Первую очередь проекта мощностью 12 млн тонн нефтепереработки в год планируется запустить в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, вторую - мощностью производства 3,4 млн тонн нефтехимического сырья в год - в четвертом квартале 2022 года. Реализация третьей очереди предполагается при условии соответствующей рыночной конъюнктуры.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,313 трлн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.