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В рыбной отрасли Приморского края отмечен рост уловов
05 Ноября 2013, 14:38 | Приморье
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, в регионе наблюдается рост объемов добычи промысловых видов.
«К середине октября общий вылов составил 656 085 тонн, что на 3 563 тонны больше, чем в 2012 году», - сообщили в департаменте.
Так, в текущем году выловлено сельди – 39,4 тонны, трески – 319 тонн, палтуса – 1,3, наваги – 698, краба бэрди – 78, креветки гребенчатой – 61, мидии – 10, анадары – 79, кукумарии – 5, ежа серого – 137, ежа черного – 49 тонн.
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