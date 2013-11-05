В рыбной отрасли Приморского края отмечен рост уловов

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, в регионе наблюдается рост объемов добычи промысловых видов.

«К середине октября общий вылов составил 656 085 тонн, что на 3 563 тонны больше, чем в 2012 году», - сообщили в департаменте.

Так, в текущем году выловлено сельди – 39,4 тонны, трески – 319 тонн, палтуса – 1,3, наваги – 698, краба бэрди – 78, креветки гребенчатой – 61, мидии – 10, анадары – 79, кукумарии – 5, ежа серого – 137, ежа черного – 49 тонн.

ZRPRESS.RU, Владивосток.