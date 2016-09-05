ПГК перевезла лошадей из приморского города Уссурийск в Северную Корею

В августе 2016 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) осуществил перевозку уникального груза – племенных лошадей со станции Уссурийск Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в Северную Корею. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ПГК.

В рамках проекта филиал обеспечил подвод крытого деревянного вагона, предварительно промытого и оборудованного необходимыми для транспортировки досками-коновязями – в соответствии с правилами перевозки животных железнодорожным транспортом и требованиями органов Государственного ветеринарного надзора РФ. В вагоне ПГК лошади с двумя сопровождающими преодолели расстояние в 262 километра по ДВЖД до пограничного перехода Хасан-экспортный.

«В условиях дефицита грузовой базы на Дальнем Востоке мы активно сотрудничаем с иностранными заказчиками, в частности, с Северной Кореей, где ПГК уже зарекомендовала себя как надежный партнер. Нюансов в перевозке животных достаточно много – должен быть тщательно подобран и подготовлен подвижной состав под перевозку, соблюдены особые требования к погрузке-разгрузке живого груза, плюс обеспечено выполнение требований Госветнадзора», – прокомментировал директор филиала Виктор Осипов.

Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.