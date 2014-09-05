В Яковлевском районе планируют создать сельскохозяйственный кооператив

В Яковлевском муниципальном районе местным фермерам помогут создать сельскохозяйственный кооператив. Об этом сообщила вице-губернатор Приморского края Татьяна Заболотная, курирующая эту территорию по поручению главы региона.



4 сентября Татьяна Заболотная провела совещание с представителями сельскохозяйственной отрасли Яковлевского района, сообщает www.primorsky.ru.



В ходе совещания местным фермерам рассказали о государственной поддержке, которую они могут получить, а также о планах по созданию в Яковлевском районе сельхозокооперации.



Как доложил заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Денис Бочкарев, размер грантов для начинающих фермеров в Приморье составляет 1,5 до 10 миллионов рублей.



Также он сообщил, что Администрация края сейчас прорабатывает вопрос создания в районе сельскохозяйственного кооператива. Эта организация поможет вступившим в нее фермерам эффективнее решать вопросы переработки и сбыта своей продукции, а также получать доступные кредиты на развитие собственного производства.



Татьяна Заболотная отметила, что развитие малого предпринимательства и сельского хозяйства – одно из важнейших направлений для района. Она призвала местных фермеров активнее участвовать в государственных программах.



«Все эти меры позволят наполнить приморский рынок качественной продукцией местного производства. Именно такую задачу ставит глава Приморья Владимир Миклушевский», - акцентировала вице-губернатор.



Также она подчеркнула, что в помощь фермерам для развития хозяйства будет проведен подробный анализ экономической составляющей и востребованности местной продукции на рынке сбыта.



Напомним, глава Приморья Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки в Яковлевский район 17 июля назначил куратором территории Татьяну Заболотную.



Владимир Миклушевский подчеркнул, что сельское хозяйство – базовая отрасль экономики района.



По поручению главы региона, помогать поднимать сельское хозяйство Яковлевскому району будет заместитель директора профильного департамента Денис Бочкарев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.