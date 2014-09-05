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В Яковлевском районе планируют создать сельскохозяйственный кооператив

05 Сентября 2014, 15:51 | Приморье

В Яковлевском муниципальном районе местным фермерам помогут создать сельскохозяйственный кооператив. Об этом сообщила вице-губернатор Приморского края Татьяна Заболотная, курирующая эту территорию по поручению главы региона.

4 сентября Татьяна Заболотная провела совещание с представителями сельскохозяйственной отрасли Яковлевского района, сообщает www.primorsky.ru.

В ходе совещания местным фермерам рассказали о государственной поддержке, которую они могут получить, а также о планах по созданию в Яковлевском районе сельхозокооперации.

Как доложил заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Денис Бочкарев, размер грантов для начинающих фермеров в Приморье составляет 1,5 до 10 миллионов рублей.

Также он сообщил, что Администрация края сейчас прорабатывает вопрос создания в районе сельскохозяйственного кооператива. Эта организация поможет вступившим в нее фермерам эффективнее решать вопросы переработки и сбыта своей продукции, а также получать доступные кредиты на развитие собственного производства.

Татьяна Заболотная отметила, что развитие малого предпринимательства и сельского хозяйства – одно из важнейших направлений для района. Она призвала местных фермеров активнее участвовать в государственных программах.

«Все эти меры позволят наполнить приморский рынок качественной продукцией местного производства. Именно такую задачу ставит глава Приморья Владимир Миклушевский», - акцентировала вице-губернатор.

Также она подчеркнула, что в помощь фермерам для развития хозяйства будет проведен подробный анализ экономической составляющей и востребованности местной продукции на рынке сбыта.

Напомним, глава Приморья Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки в Яковлевский район 17 июля назначил куратором территории Татьяну Заболотную.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что сельское хозяйство – базовая отрасль экономики района.

По поручению главы региона, помогать поднимать сельское хозяйство Яковлевскому району будет заместитель директора профильного департамента Денис Бочкарев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: предпринимательство  бизнес  безопасность  переработка  сельское хозяйство  кооператив  рынки  продовольствие  господдержка 



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