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Приморских фермеров поддержат материально
Фермеры Приморья, развивающие агропромышленный и экологический туризм, будут обеспечены финансовой поддержкой.
Соответствующие изменения внесут в государственную программу развития малого и среднего предпринимательства в Приморского крае. Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, эко- и агротуризм определят приоритетными направлениями госпрограммы, на их поддержку будут предусмотрены финансовые ресурсы.
«Сейчас мы работаем над корректировкой госпрограммы - определяем виды поддержки предпринимателей, ведущих деятельность в области агротуризма, а также определяем потребности в бюджетных средствах», - отметил Александр Костенко.
Отметим, необходимость поддержки фермерских хозяйств, которые развивают экотуризм, обозначил глава региона Владимир Миклушевский в ходе рабочего визита в Хасанский район. Здесь он посетил эко-ферму, которая сегодня выполняет несколько функций - это туристический объект и место разведения высокопородного скота.
Как туристический объект ферма открылась 1 мая этого года и уже приняла больше 7 тысяч гостей.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня необходимо сформировать и меры по поддержке подобных крестьянско-фермерских хозяйств.
«Я поручу первому вице-губернатору Александру Костенко разработать программу для поддержки фермерских хозяйств, которые развивают экотуризм. У нас есть поддержка малого и среднего бизнеса. А должна быть поддержка и таких предприятий», - заявил Владимир Миклушевский.
Как отметили в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, сегодня среди фермеров самыми востребованными направлениями являются - грантовая поддержка на организацию бизнеса и субсидирование части затрат на оборудование и технику по договорам лизинга.
«Предприятия малого и среднего бизнеса, а в частности и крестьянско-фермерские хозяйства, развивающие экологический и агропромышленный туризм, уже сейчас могут рассчитывать на поддержку. Грантовая поддержка предполагает субсидии от 300 до 600 тысяч рублей, и до 3 миллионов рублей - по лизинговым платежам», - сообщил директор департамента экономики и стратегического развития Николай Дубинин.
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В 1992 году, когда все продукты были по талонам. Я через свой "Тоговый дом", знакомил фермеров с трудовыми коллективами госпредприятий и учреждений, которые оказывали посильную помощ в производстве и сборе урожая, а те поставляли им свою продукцию по заниженным ценам, минуя прилавки. . .