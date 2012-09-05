Деньги для приморских врачей ушли налево…

Специальная комиссия, созданная комитетом по региональной политике и законности ЗС ПК для ознакомления с работой ТФОМС ПК со страховыми организациями, уже почти месяц пытается выяснить, почему ТФОМС ПК не принимает в систему ОМС страховую медицинскую организацию (СМО) ООО «Госмедстрах».

Возможно, что столь пристальное депутатское внимание поможет разобраться в этой истории. И вполне возможно, что президент компании Сергей ГРАЦ после опубликования определенных фактов уже не так будет рьяно обращаться за защитой и содействием депутатского корпуса. Доследственная проверка выявила ряд фактов и документов, которые сегодня тщательно скрываются руководством компании, но эти факты свидетельствуют: деятельность компании привела к тому, что ряд учреждений здравоохранения оказались с долгами по заработной плате своим работникам, а миллионы государственных денег выделенных на это «оказались» в карманах бизнесмена Граца.

Все началось с неполного пакета…

Напомним, что конфликт между ГУ ТФОМС ПК и СМО «Госмедстрах» начался еще в 2011 г. Страховая медицинская организация не предоставила в ТФОМС ПК необходимый пакет документов, тем самым нарушила нормы законодательства. За это и другие нарушения с компанией не заключили договор финансирования на 2012 г.

«В 2012 г. году мы не заключили с этой компанией договор финансирования, - прокомментировали в пресс-службе ГУ ТФОМС ПК. - Ведь компания не предоставила в срок необходимый пакет документов. В результате страховщик подал на нас в суд. Мы по суду их восстановили, включили в реестр страховых компаний. Однако все финансовые обязательства, предусмотренные договором 2011 г., за компанией сохраняются и подлежат обязательному исполнению. Страховые медицинские организации работают с государственными деньгами, и их обязанность - перевести деньги в больницы. Невыполнение этих обязательств является грубым нарушением договорных отношений в системе ОМС».

Весной 2012 г. ТФОМС ПК получил более 20 обращений от руководителей лечебных учреждений. Руководители больниц заявляют, что страховая медицинская организация ООО «Госмедстрах» не оплачивает выставленные ей счета. Однако страховщик игнорирует выставленные в ее адрес счета от лечебных учреждений. Таким образом, перечисленные на счета страховой компании государственные деньги до больниц не доходят. А ведь речь идет о десятках миллионов рублей! Директор ТФОМС ПК Виталий СОЛОДОВНИКОВ понимает, что деньги фактически украдены, поэтому 12 апреля подает соответствующее заявление в отдел полиции.

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: «За 2011 г., в январе 2012 г. (окончательный расчет за декабрь 2011 г.), в адрес ООО СМО «Госмедстрах» было перечислено 43 587 591, 91 руб. По сведениям, полученным от учреждений здравоохранения Приморского края, по состоянию на март 2012 г. сумма задолженности перед ЛПУ составляет 37 153 707, 34 руб. В настоящее время ООО «Госмедстрах» отказывается производить окончательный расчет с ЛПУ за оказанную медицинскую помощь; по этой причине ряд учреждений здравоохранения Приморского края не могут выплатить работникам заработную плату, приобрести необходимые лекарственные средства и медицинские расходные материалы. Факт наличия задолженности перед ЛПУ может свидетельствовать о растрате денежных средств, предназначенных для оплаты за оказанную медицинскую помощь».

Пока силовые структуры выясняли, куда ушли деньги медиков, президент компании Сергей ГРАЦ рассказывал всем небылицы о своем бедственном экономическом положении. Бизнесмен не стеснялся даже в официальных письмах обращать внимание на решение фонда об исключении его из системы ОМС, приводящее к тому, что он несет экономические убытки. Вот выдержка из письма на имя председателя ЗС ПК Евгения ОВЕЧКИНА: «Не заключается договор с ООО «Госмедстрах», что причиняет убытки компании». Далее сказано, что обращение было направлено в комитет по социальной политике и защите прав граждан, однако, председатель комитета Игорь ЧЕМЕРИС уведомил господина Граца, что это вне компетенции профильного комитета.

Отказ председателя комитета лоббировать интересы бизнесмена - закономерен. По мнению Игоря Чемериса, деятельность хозяйствующих субъектов депутатам рассматривать вообще не стоит, так как это далеко от полномочий парламентариев. Однако жалобы господина Граца во все инстанции продолжали поступать. Видимо, руководитель компании уже понял, что такая тактика «нападения» на государственное учреждение дает возможность запутать следствие и скрыть правду о пропавших миллионах. Более того, бизнесмен не скрывал, что его цель - вновь войти в ОМС, но для этого нужно отвлечь внимание от себя и полить грязью руководство местного и федерального фонда. Для этого лишь придать истории другую тональность. Например, придумать байку о том, что ТФОМС ПК осуществляет рейдерский захват. Главное, не уточнять подробности «захвата».

Чужие деньги нужно возвращать

Вот только в дело вмешивается еще одна государственная структура в лице Федеральной службы по финансовым рынкам. Она ограничивает действие лицензии компании «Госмедстрах» на осуществление страхования в сфере ОМС. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на запрос ТФОМС ПК дает однозначный ответ, что с ограниченной лицензией и многочисленными нарушения законодательства в системе ОМС компания не может войти в систему ОМС.

Также руководство федерального фонда требует, чтобы их подразделение в Приморском крае приняло все меры к возврату денег. «Госмедстрах» - единственная компания в стране в системе ОМС, которая не вернула деньги ОМС в систему здравоохранения. По мнению, чиновников, здесь налицо состав преступления. Но бизнесмен Грац пытается представить пропажу денег как обычный экономический спор. И очень странно, что в материалах рабочей группы депутатов нет ни одного документа о том, куда «Госмедстрах» дел деньги, полученные от фонда. Но проведенные оперативные мероприятия в рамках доследственной проверки дают ответ на вопрос, куда делись миллионы ОМС.

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: «Ответ из филиала ОАО «АТБ», в ходе анализа счета № 40701810613000000002, установлено, что фактически денежные средства в сумме 43 585 591, 92 руб. поступили из ГУ ТФОМС ПК 16 января 2012 г. В этот же день 16.01.2012 г. был произведен ряд других операций, произведено гашение кредита в сумме 29 472 691, 11, произведен ряд других платежей. Остаток средств на счету на 26.03.2012 г. составил 4 732, 25 руб.»

Силовые структуры запросили банк: что за договор заключен между страховой компанией и финансовой организацией? Дело в том, что по закону СМО не может заниматься другими видами деятельности. Она оператор государственных денег. Деньги имеют целевое назначение и СМО обязана перечислять их только учреждениям здравоохранения. Как оказалось, филиал «АТБ» открыл компании «Госмедстрах» кредит, в форме овердрафт, согласно которому заемщику был открыт лимит в сумме 30 000 000 руб. В счет возврата овердрафта и уплаты процентов 16 января 2012 г. банком были списаны денежные средства на основании распоряжения кредитного отдела в безакцепном порядке. То есть руководство компании понимало, что деньги, полученные для расчета с лечебными учреждениями, будут списаны в бесспорном порядке. Ведь безакцепное списание денег происходит автоматически без распоряжения клиента, это зафиксировано договором между банком и клиентом.

На какие цели руководство компании брало кредит у банка, остается только догадываться. СМО не могла вести другой вид предпринимательской деятельности, поэтому возможно, что деньги пошли финансирование других проектов бизнесмена Граца, либо на личные нужды руководителей компании.

Выходит, руководство компании еще вечером 16 января уже знало, что деньги, предназначенные для больниц и поликлиник, банк по договору заберет себе! Как и то, что, согласно законодательству, СМО обязана была перечислить денежные средства в адрес медицинских учреждений в течение 3 дней после их поступления из ГУ ТФОМС ПК.

Пошли по судам

Дальнейшие действия руководства «Госмедстраха» классика жанра для нечистоплотных бизнесменов. Компания «Госмедстрах» предлагает руководителям медицинских учреждений отсудить их деньги в арбитражном суде. При этом представители компании регулярно не являются в арбитражный суд, где они выступают ответчиками. Налицо попытка затянуть судебные разбирательства. Итог печален для системы здравоохранения Приморского края. Лечебные учреждения даже при положительном решении не увидят в ближайшее время своих денег. У страховой компании есть месяц для обжалования в Пятом Арбитражном суде и два месяца в Арбитражном суде ДВФО.

На данный момент имеется уже 14 решений суда в пользу учреждений здравоохранения. Но ни одна больница или поликлиника денег так и не получили. Стратег Грац правильно рассчитал, что медсестра или врач, недополучив заработную плату, не пойдет просить защиты у депутатского корпуса. Поэтому главное - направить всех по ложному следу и во всех бедах обвинить руководство фонда, которое имеет «наглость» не только отказывать в заключении договора финансирования, но еще и пытается вернуть государственные деньги.

Зато оперативные работники зафиксировали, к чему привели действия руководителей СМО. Вот результаты опросов представителей медучреждений, зафиксированные документально оперативными работниками силовых структур.

Представитель Владивостокской детской поликлиники № 3 КУПЦОВА Е.Е. (задолженность компании «Госмедстрах» 4 млн. 564 тыс. руб.) пояснила полицейским, что не были выполнены статьи затрат: заработная плата в размере 3 млн. 119 тыс. руб.

Представитель Владивостокской поликлиники № 8 Смолякова указала что из-за задолженности СМО в поликлиники не в полном объеме приобретены медикаменты и медицинские расходные материалы, имеется задолженность за исследования крови.

Владивостокский родильный дом №4 по этим же причинам приобретает медикаменты и продукты в долг. Представитель владивостокской детской поликлиники №7 уведомила полицейских, что в их учреждении имеется недостаток медикаментов, медицинских расходных материалов и мягкого инвентаря. Список проблемных медицинских учреждений можно продолжать и далее. Печально, что сам господин Грац не спешит предоставить его на очередное заседание рабочей группы депутатов.

По неофициальной информации, в силовых структурах отношение к делу Граца разное. Часть силовиков считает, что уголовное дело уже давно пора возбудить, и что отказ в возбуждении - это следствие связей бизнесмена. Ведь арестованный год назад полковник Сергей ЯКОВЛЕВ был родственником бизнесмену, а курировал арестованный именно экономические преступления.

Евгений СИДОРОВ, «Золотой Рог».