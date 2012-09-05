Игорь ДЖУРКО, генеральный директор ОАО «ДВЭУК»: Мы там, где есть работа

Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) оперирует инвестиционным портфелем, объем которого превышает 76 млрд рублей. Дальний Восток - регион, занимающий почти 40% территории России, определяет масштаб стоящих перед компанией задач.

Генеральный директор ДВЭУК Игорь ДЖУРКО - собеседник «ДК».

- Игорь Васильевич, компания работает почти во всех регионах ДФО. Там, где вы, - перспективные точки экономического роста. На каких проектах сегодня главный акцент?

- Сегодня самые крупные проекты ОАО «ДВЭУК» ведет в Республике Саха (Якутия), Приморском крае, и Магаданской области. Компании переданы полномочия по управлению инвестиционными потоками, направляемыми на развитие сетевого хозяйства региона. Кроме этого, мы являемся основным застройщиком энергообъектов на о. Русском в рамках развития Владивостока как центра международного сотрудничества. Концентрация ресурсов на наиболее значимых и в экономическом, и в социальном плане объектах позволяет быстро решать поставленные задачи, эффективно расходовать бюджетные средства. В итоге строительство объектов энергетики идет опережающими темпами, обеспечивая энергоснабжение новых промышленных объектов.

Самый крупный на сегодняшний день проект мы реализуем в Якутии. Высоковольтная линия 220 кВ Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй строится для обеспечения внешнего энергоснабжения объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). Общая стоимость проекта, который мы должны завершить в будущем году, составляет больше 40 млрд рублей.

Логическим продолжением этой энергетической стройки станет еще один проект - строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог - Мамакан. Линия электропередачи обеспечит объединение изолированного Западного энергетического района Республики Саха (Якутия) через север Иркутской области с Единой национальной энергетической сетью России. Это создаст возможности для комплексного развития обширной территории региона.

- Совсем недавно компания открыла филиал и на Магадане...

- Верно, здесь мы приступили к не менее масштабному строительству. В 2011 году было подписано соглашение о взаимодействии с администрацией Магаданской области. Местные власти всесторонне поддержали наши проекты и оказывают максимальное содействие на всех этапах. К концу 2013 года завершим строительство ВЛ 35/110 кВ Центральная - Сокол - Палатка протяженностью 105 км. Она повысит энергобезопасность Магадана, Хасынского и Ольского районов области с общей численностью населения более 100 тыс. человек, а также крупных промышленных потребителей, таких как Колымский аффинажный завод и аэропорт «Сокол».

Хочу обратить внимание на то, что мы чаще говорим о том, какие перспективы для развития бизнеса открывают наши проекты, но я бы сделал акцент и на том, что, обеспечивая надежное энергоснабжение территорий, мы улучшаем качество жизни дальневосточников. Строя ЛЭП в интересах крупных государственных объектов или промышленных потребителей, мы не проходим мимо населенных пунктов, в которых никогда не было постоянного тока. К примеру, город Олекминск в Якутии, которому уже 377 лет и который обеспечивает республику сельхозпродукцией, сегодня получил совсем другие условия для жизни. В той же Магаданской области ЛЭП будет проходить в 40 километрах от бальнеологического курорта Талая, который многие годы жил на дизельной энергетике, а это ненадежно и дорого. Значит, еще одним благоустроенным местом на Колыме станет больше.

- Отдельная тема - Приморский край. Компания много сделала для того, чтобы выполнить задачи, поставленные ФЦП развития Владивостока как центра международного сотрудничества. Владивосток, Приморье, на ваш взгляд, готовы к новому этапу экономического развития?

- С точки зрения отрасли, в которой я работаю, здесь сделано очень много. На порядок повышена надежность электрических сетей, созданы новые генерирующие мощности, в край пришел газ. Полученная в итоге обновленная инфраструктура при правильном дальнейшем развитии и поддержании способна покрыть любые потребности региона на пути дальнейшего социально-экономического развития. Это мощная база для организации в крае новых производств. Первые проекты уже на старте - это создание Восточного нефтехимического комплекса в Находке, завода по производству электротехнического оборудования, который начинает строить Федеральная сетевая компания совместно с южнокорейской «Хендай»… Именно такие производства, на мой взгляд, должны определять новую экономику края.

- Сегодня энергетическая отрасль заглядывает уже за горизонт 2025 года. Именно на этот период утверждена комплексная программа развития электроэнергетики Дальнего Востока. Каковы ее основные параметры? Она должна быть увязана с Программой развития Дальнего Востока и Байкальского региона, эта работа уже идет?

- На последнем заседании Государственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, которое проходило во Владивостоке 2 июля, министром энергетики РФ были озвучены планы по развитию отрасли. Программа развития энергетики предусматривает ввод 4,2 ГВт генерирующих мощностей, строительство почти 15 тысяч километров электросетей, снижение удельных расходов топлива на 15%. Но конкретное наполнение самой программы будет корректироваться, поскольку ряд проектов в ней утратил актуальность, другие же, наоборот, выходят на первый план. Наши планы должны быть синхронизированы с планами развития транспортной инфраструктуры. Но узловым документом должна стать Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 г.». В ней должны быть определены приоритетность объектов, объемы финансирования. Будет эта программа - отраслевики на нее быстро сориентируют и свои планы.

Я думаю, что созданное недавно Министерство по развитию Дальнего Востока, активизация работы Госкомиссии, в состав которой вхожу и я, ускорят работу над проектом программы.

- Основным инвестором энергетических проектов в регионе выступает государство. Так и должно быть, создание базовой инфраструктуры - вопрос прежде всего государственной заботы. Но насколько хватит бюджетного кошелька? Какие источники финансирования, на ваш взгляд, могут быть задействованы при энергетических стройках?

- Реальное положение дел таково, что все проекты, которые мы реализуем, коммерчески не привлекательны, сроки их окупаемости составляют десятки лет. Очевидно, что при сегодняшних правилах игры реализацию их может взять на себя только государство. Но, вкладывая такие инвестиции, оно рассчитывает на то, что рядом с новой инфраструктурой «выстрелят» крупные частные проекты, которые десятки лет ждали своего срока. К примеру, строительство линии, которая объединит Сухой Лог, Чертово Корыто, Мамакан, откроет путь к эффективной разработке месторождений, к которым бизнес сам бы просто не смог подобраться. Разработка Наталкинского месторождения в Магаданской области и строительство ЛЭП Оротукан - Палатка - Центральная из этого же ряда.

Проекты должны быть доведены до конца, заинтересованность в этом обоюдная - и государства, и бизнеса. Значит, необходимо совершенствовать механизм государственно-частного партнерства, создавая условия и стимулы для частного бизнеса участвовать в строительстве инфраструктурных объектов. Пока же у нас даже не принят закон, который четко определяет понятия и регламентирует отношения в этой сфере. Может быть задействован механизм раздела продукции, есть варианты совместного участия в собственности и т. д. Государство может выступать гарантом возврата денег перед Внешэкономбанком, тогда бизнес будет строить инфраструктуру, обеспечивая не только свои производственные задачи, но и государственные.

- Игорь Васильевич, дальневосточный тяжеловес набрал скорость, не опасаетесь, что по завершению масштабных проектов коллективы, получившие бесценный опыт и доказавшие, что могут решать самые сложные задачи, окажутся не удел? Портфель перспективных заказов уже сформирован?

- Эта озабоченность сегодня присутствует на всех управленческих уровнях, об этом говорит вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий вопросы развития Дальнего востока. Поэтому, я уверен, следом должны пойти другие крупные проекты. Пока же в рамках существующих мы передислоцируем трудовые коллективы. Мы там, где есть работа.

А что касается портфеля заказов, то на ближайшие два-три года направлены бюджетные заявки на проекты общей стоимостью 64 млрд рублей. В стадии предъявления заявки на проекты стоимостью 37 млрд рублей. В сферу нашей деятельности, надеюсь, будут включены Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край. Это территория России, особо нуждающаяся в строительстве надежной энергетической инфраструктуры.

«Дальневосточный капитал».