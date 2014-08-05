Персики из Китая, предназначенные для приморцев, съели еще на подъезде к границе

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области отправлено обратно в Китай свыше 22 тонн частично заражённой плодоовощной продукции.

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе за ввозимой на территорию Приморского края продукцией растительного происхождения, специалистами Пограничного фитосанитарного контрольного поста (п. Пограничный) в партии фруктов и овощей из Китая, это яблоки, нектарины, персики, виноград, груши, чеснок, морковь и пекинская капуста, обнаружено, что часть ввезённой сельскохозяйственной продукции заражена вредителем растений, имеющим для Российской Федерации карантинный статус, которым является восточная плодожорка.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что заражению восточной плодожоркой подверглось 2,5 тонны свежих персиков.

В настоящее время все 22,2 тонны небезопасной растительной продукции возвращены обратно в Китайскую Народную Республику.

По информации специалистов карантина растений, восточная плодожорка в странах её распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур. В Европе этот вид повреждает до 90 % плодов и побегов персика, до 50 % плодов груш. В Китае этот вредитель уничтожает до 50 % урожая груш.

ZRPRESS.RU, Владивосток.