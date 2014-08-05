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Корейские эксперты считают перспективными отраслями сельское хозяйство и туризм
Директор департамента экономики и стратегического развития Приморья Николай Дубинин встретился с делегацией экспертов Республики Корея по Программе KSP-2014.
Участниками встречи с корейской стороны стали профессор университета Кукмин Ким Сан Вон, научный сотрудник исследовательского института Канвон Чжо Ян Кван, сотрудники представительства КОТRA во Владивостоке.
Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития, на встрече обсуждались детали работы по программе KSP в 2014 году. Среди приоритетов для исследований определены сборочные производства, сельское хозяйство и туризм.
Напомним, в Приморском крае продолжается работа по программе обмена опытом Knowledge Sharing Program (KSP) с Республикой Корея. В феврале текущего года корейской стороной подведены итоги реализации первого этапа исследований по, в рамках которого Приморскому краю представлены рекомендации по трем направлениям.
Это реформирование системы административного управления края с целью улучшения инвестиционного климата в регионе, повышение компетенции работников «Инвестиционного агентства Приморского края» и анализ проекта программы социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы.
Предложенные рекомендации учитываются в работе органов исполнительной власти и «Инвестиционного агентства Приморского края».
Кроме того, в рамках дальнейшей реализации программы KSP, начиная с этого года, мероприятия будут носить более прикладной характер. Их цель – привлечь к участию в программе KSP широкий круг экспертов со стороны бизнеса – как российского, так и корейского.
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