Приморские порты существенно нарастили объемы перевалки грузов

В приморских портах с начала текущего года существенно выросли объемы перевалки грузов. Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта, за 7 месяцев на перегрузочных комплексах ОАО «Восточный Порт» обработано более 12,5 миллионов тонн угольной продукции. По отношению к аналогичному периоду прошлого года грузооборот вырос на 20,1 процента.

Как сообщили в ОАО «Восточный порт», на универсальном производственном перегрузочном комплексе за 7 месяцев обработано 113 судов и 2,5 миллиона тонн угля. На специализированном Угольном комплексе – 199 судов и 10 миллионов тонн.

В частности, грузооборот июля превысил прошлогодние показатели на 11,6 процента. За месяц через причалы ОАО «Восточный Порт» прошло 1,8 миллионов тонн угольной продукции. За 7 месяцев предприятие выполнило годовой план на 71 процент.

Холдинг ЕВРАЗ Находкинского морского торгового порта с начала года достиг объема перевалки грузов в 5 миллионов тонн. В прошлом году этот показатель портовики преодолели лишь в середине сентября.

За июль на причалах порта было переработано более 735 тысяч тонн грузов. Это на 45 процентов выше, чем в июле 2013 года.

Также на 49 процентов вырос объем экспортируемого угля. Общий грузооборот порта по итогам семи месяцев на 27 процентов превысил аналогичный период прошлого года. Основную долю грузооборота порта составили уголь и черные металлы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.