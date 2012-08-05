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В Приморье снизилась цена на молоко
ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. Приморское УФАС России провело мониторинг цен за второй квартал 2012 года.
По результатам проведения мониторинга установлено, что розничные цены во втором квартале на хлеб пшеничный и хлеб ржаной оставались без изменения по отношению к ценам первого квартала 2012 года и составили: на хлеб пшеничный и ржаной - 41,7 руб./кг и 49,9 руб./кг соответственно.
Розничная цена на молоко во втором квартале 2012 года снизилась на 3,63% и составила 53,2 руб./л.
Розничная цена во втором квартале 2012 года на масло подсолнечное осталась на уровне цены первого квартала и составила в среднем 75,4 руб./л.
Розничная цена на сахар-песок во втором квартале 2012 года также осталась на уровне цены первого квартала - 39,8 руб./кг.
«Золотой Рог».
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