Приморье прирастет арендным жильем

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) прорабатывает с потенциальными застройщиками и руководством судостроительного завода «Звезда» вопрос о строительстве арендного жилья для его сотрудников. Такое жилье уже активно строится в ряде регионов страны и к настоящему времени его построено уже около 1 млн кв. метров. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог»:

Подробнее о жилье нового для края типа, которое, однако же, предусмотрено краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» в программе «Ответы» на ОТВ-Прим 26 июня рассказал губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Глава региона отметил, что строительство арендного жилья в Большом Камне – это важная тема, которая прорабатывается и будет развиваться краем совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Фондом развития Дальнего Востока. Ее важность заключается в том, что в Приморье создается крупнейшая в стране судоверфь, которая может глобально повлиять на рынок судостроения, строить у нас суда дешевле, чем в КНР и Республике Корея. На заводе будет занято порядка 6-7 тыс. специалистов, которые приедут из разных регионов страны и придадут жизни Большого Камня новое дыхание.

Для этих специалистов и их семей, чтобы они приехали, требуется построить тысячи квартир. И это жилье уже начинает строиться.

- Мы сейчас начинаем строить три дома за счет краевого бюджета на 759 квартир, чтобы людям, которые приедут, сдавать это жилье в аренду. Или, если они захотят, то смогут выкупить его по ипотечной программе, - сказал губернатор. - Примерно 4 500 квартир будет строить Фонд развития Дальнего Востока за свои деньги. И еще три дома порядка на 200 квартир – «Роснефть», как служебное жилье для этих же целей. По сути это несколько микрорайонов. Пока – 6-й мк. Смотрим Парковый и еще площадки, которые подходят, потому что надо не просто дома построить, но и всю инфраструктуру к ним, дороги. На инфраструктуру деньги дает Министерство по развитию Дальнего Востока. Три с лишним миллиарда рублей. Все, чтобы построить жилье в 6-м микрорайоне у нас сегодня имеется».

Владимир Миклушевский выразил уверенность, что завод «Звезда» станет очень привлекательным место для работы и для приморцев, потому что, когда проект заработает, «предполагается, что средняя зарплата на «Звезде» будет 80 тыс. рублей в месяц.

Арендное жилье в перспективе в Приморье может быть построено при реализации и других крупных проектов – в мк ВНХК в Находке в мк. в районе пос. Новый компании «Авиаполис Янковского» и пр.

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ недавно отметил, что по Дальнему Востоку в настоящее время строится более 200 новых предприятий, а жилье для тех, кто собирается на них работать, купить невозможно. Людям надо где-то жить, и строительство жилья становится хорошим выходом из этой сложной ситуации.

Стоит отметить, что к строительству арендного жилья серьезно подключается и АИЖК. В ближайшее время агентство собирается вложить в строительство арендного жилья по всей стране 30 млрд рублей. Прежде всего – в новые жилые комплексы площадью 20-100 тыс. кв. метров. В схеме этого строительства предполагается использовать механизм ЗПИФОВ с поддержкой Банка России в управлении паями. При этом Приморский край агентством определен в качестве одного из пилотных регионов в реализации этих своих планов.

Кстати, на базе Приморского Ипотечного агентства, которое сегодня является региональным оператором АИЖК, в настоящее время прорабатывается организация Приморского строительного консорциума, который сможет взять на себя реализацию различных целевых программ строительства жилья.

Как пример, в Сахалинской области такое строительство уже началось. Причем все муниципальные заказы на арендное жилье были переданы в созданное год назад Сахалинское ипотечное агентство. По ним в ближайшее время должны быть построены более 1,3 тыс. квартир. Генеральный директор агентства Геннадий ОСИПОВ сообщил «Золотому Рогу», что в настоящее время дома на 407 квартир общей площадью свыше 20 тыс. кв. метров уже строятся в муниципальных центрах – Аниве, Корсакове, Невельске, Поронайске, Смирных, Холмске и Южно-Сахалинске. И в ближайшее время строители приступят к строительству зданий еще на 255 квартир в других муниципальных образованиях. К концу этого года ключи от 300 арендных квартир должны быть переданы новоселам.

Интересно, что помимо арендного жилья региональное ипотечное агентство сегодня активно работает с несколькими ЖСК и включается в организацию подготовки в области массового индивидуально-жилищного строительства, беря на себя не только подготовку под него отдельных территорий, но и предоставление застройщикам кредитных линий на максимально возможных льготных условиях.

В Хабаровском крае также, пока в экспериментальном режиме, началось строительство арендного жилья для наемных работников бюджетной сфере в Бикинском, Ванинском и Тугуро-Чумиканском районах. Пока запланировано построить несколько малоквартирных домов в целом на 21 квартиру. На эти цели из регионального бюджета выделено 44 млн рублей, еще 10% от этой суммы на строительство этого жилья должны выделить муниципальные бюджеты. Кроме того, первый арендный дом в настоящее время строится и в самом Хабаровске.

По мнению генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея ЧЕКУНКОВА живая потребность в арендном жилье эконом-класса в целом по ДФО сегодня составляет около 2 млн кв. метров. И, чтобы привлечь на восток страны специалистов, уже в ближайшие несколько лет необходимо на условиях государственно-частного партнерства ввести около 700 тыс. кв. метров такого жиль в зонах ТОСЭР и Свободного порта.

Вероятно, что до половины всех объемов дальневосточного арендного жилья в ближайшие годы необходимо будет построить в Приморском крае и непосредственно во Владивостоке.

С этой целью до конца этого года АИЖК предполагает создать в столице Приморье закрытый паевой инвестиционный фонд, который сможет привлекать деньги состоятельных приморцев для строительства арендного жилья. В агентстве полагают, что оно окажется привлекательным примерно для 37% жителей города, которые в настоящее время живут в условиях, которые их не удовлетворяют. На первом этапе им будут предложены квартиры площадью до 40 кв. метров, а в дальнейшем – до 100 кв. метров.

В настоящее время многие нуждающиеся в жилье граждане еще не имеют представления: насколько удачно их проблема может решаться с помощью арендного жилья. Есть пробелы правового порядка, который должен сопровождать эксплуатацию такого фонда и регулировать отношения между арендодателем и арендаторами. Но известно, что в этом плане до конца года должен произойти прорыв: в российском законодательстве должны появиться нормы, определяющие экономическое стимулирование эксплуатации арендного жилого фонда, упрощения регистрации граждан в этом фонде, предоставление им определенных вычетов и пр.

Виктор КУДИНОВ.

Фото автора.

Подпись к фото: В Большом Камне будет строиться жилье нового для края типа.