Въехать в правовое поле станет легче

Компаниям, оказывающим услуги такси в соответствии с требованиями законодательства, необходимо облегчить ведение бизнеса, а борьбу с их теневыми конкурентами нужно вести активнее. Таков главный вывод круглого стола, который провели 28 июня в Уссурийске депутаты комитета Законодательного Собрания Приморья по региональной политике и законности. По мнению участников диалога, выбранная тема очень актуальна не только в плане обеспечения безопасности пассажиров, но и в связи с сокращением рабочих мест на крупных предприятиях: сегодня для многих граждан личный автомобиль становится единственным средством заработка. Подробности в материале газеты «Золотой Рог».

Ранее о неравных условиях конкуренции с нелегальными перевозчиками сообщили представители работающих официально компаний такси из Уссурийска, направившие обращение в краевой парламент. Кроме того, вопросы безопасности и качества услуг такси не раз поднимались на встречах депутатов ЗС ПК Джамбулата ТЕКИЕВА, Валерия КАНА, Сергея ИЩЕНКО, Сергея СОПЧУКА и Александра КОСТЕНКО с избирателями. Помимо депутатов Законодательного Собрания и предпринимателей, в работе «круглого стола» также приняли участие глава Уссурийского городского округа Николай РУДЬ, представители администраций Приморского края и Уссурийска.

Ниже стоимость - больше лицензий

Одной из тем разговора стал порядок оформления лицензии на право оказания услуг такси. По мнению Дениса ГАВРИЛОВА, руководителя одной из компаний, работающих в этой отрасли, срок оформления лицензий для желающих заниматься извозом официально нужно сократить, а стоимость самой лицензии - снизить. В свою очередь, депутат ЗС ПК Валерий Кан привел данные: стоимость 5-летней лицензии для каждой машины такси в Приморском крае - одна из самых высоких в России. Сегодня она составляет 7,5 тыс. руб., в то время как в большинстве регионов этот показатель не превышает 3 тыс. руб.

- Порядок оформления лицензии хотелось бы ускорить. Работая напрямую с краевым департаментом транспорта, мы получаем разрешение за 10-15 дней. Но при подаче документов через многофункциональные центры нам говорят о том, что ждать выдачи лицензии придется два-три месяца, - рассказал Денис Гаврилов.

Предприниматели уверены: если оформление лицензии станет дешевле, проще и быстрее, то муниципальный и краевой бюджеты получат быструю отдачу в виде дополнительных налоговых платежей. Если же ничего не менять, то все больше автолюбителей будут работать нелегально, не оформляя разрешений и не платя налогов.

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Приморского края Владимир РЕШЕТНИКОВ заверил депутатов и предпринимателей, что департамент сделает все возможное для сокращения сроков оформления лицензий. Не исключено, что количество сотрудников, занимающихся этой деятельностью, увеличат, поскольку в 2017 году истекает срок лицензий, выданных в 2012 году (он был «пиковым» по количеству выданных разрешений - прим. автора), а значит, количество обращений от граждан увеличится. Что касается стоимости лицензий, то чиновник согласился с возможностью ее пересмотра в сторону снижения, предложив депутатам направить соответствующее обращение в администрацию Приморья.

Участники «круглого стола» обсудили и то, каким образом должен формироваться тариф на выдачу лицензий. Механизмы определения стоимости прописаны в федеральном законодательстве. Тариф может быть фиксированным или привязанным к предельной величине госпошлины согласно Налоговому кодексу, либо рассчитываться на основе экономически обоснованных затрат. Еще один вариант предусматривает, что лицензия выдается безвозмездно - так делают в Москве, благодаря чему нелегальный извоз в столице удалось побороть почти полностью. В Приморье пока стоимость лицензии привязана к предельной величине госпошлины, но депутаты предлагают администрации края своим распоряжением установить фиксированный платеж. Все участники «круглого стола» сошлись во мнении, что сумма в 7,5 тыс. руб. является слишком высокой и необходимо найти компромисс между наполнением бюджета и облегчением финансовой нагрузки на перевозчиков.

Бороться с «нелегалами» сообща

Помимо создания стимулов для тех, кто готов оказывать услуги такси, соблюдая закон, на «круглом столе» искали методы борьбы с теми, кто закон нарушает. Речь идет в первую очередь о компаниях, чьи водители работают без лицензии, а также водителях, использующих бренд таксомоторных компаний из других регионов, но не платящих налогов и не проходящих медосмотров.

По мнению предпринимателей Уссурийска, занятых в сфере таксомоторных перевозок, работа по выявлению извозчиков-нелегалов в крае ведется бессистемно. Представители компаний такси приводили конкретные примеры, когда у таких водителей изымаются поддельные путевые листы, но правоохранительные органы не принимают каких-либо мер. В итоге получается, что нелегальные перевозчики не несут практически никаких издержек, в то время как легальные фирмы такси должны платить налоги, оплачивать лицензии и так далее. Другой аспект - безопасность пассажиров. В случае каких-либо неприятностей при пользовании легальным такси пассажиру всегда есть кому предъявить претензии, что практически невозможно при заказе машины такси, работающей неофициально.

- Легальные перевозчики сегодня находятся в непростой ситуации по сравнению с нелегальными. Первые проходят техосмотр, покупают таксометры, платят налоги так далее. Вторые этого не делают, к тому же их автомобили, как правило, находятся в ненадлежащем состоянии. А это уже безопасность наших граждан, за которую нужно вести борьбу. Нужно поддерживать тех, кто работает по закону, - считает депутат ЗС ПК Валерий Кан.

Именно поэтому в резолюции «круглого стола», помимо пункта о необходимости снижения стоимости лицензий для такси, содержится призыв активизировать работу по борьбе с нелегальными перевозчиками. Речь может идти о совместных проверках сотрудников ГИБДД, управления государственного автодорожного надзора (УГАДН), прокуратуры, налоговой службы и местных администраций. Помочь в выявлении «нелегалов» на дорогах готовы и официально зарегистрированные компании такси, которые часто знают своих «теневых» конкурентов в лицо. Направить необходимые обращения в администрацию Приморья и другие органы власти краевые парламентарии намерены в самое ближайшее время.

- Поездки на такси станут комфортными и безопасными только в том случае, если все фирмы будут работать легально, водители - проходить медосмотр, а автомобили - техосмотр. Поэтому мы считаем, что необходимо создать рабочую группу по борьбе с нелегальными перевозчиками. Те, кто получил лицензию, должны выполнять требования законодательства в полном объеме, - уверен председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

- Год назад мы рассматривали ситуацию на рынке услуг такси в Приморье, обсуждали, как повысить качество обслуживания таких услуг и максимально вывести этот бизнес «из тени». Эти вопросы актуальны и сегодня: по статистике ГИБДД, автомобили такси лидируют по части создания аварийных ситуаций. Я бы хотел, чтобы качество оказания услуг такси соответствовало ожиданиям граждан, - подчеркнул депутат Сергей Ищенко.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Подпись к фото: Участники круглого стола в Уссурийске пришли к выводу, что компаниям, оказывающим услуги такси в соответствии с требованиями законодательства, необходимо облегчить ведение бизнеса, а борьбу с их теневыми конкурентами нужно вести активнее.