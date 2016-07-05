Развитие в государственном тренде

Группа компаний «Дальморепродукт» одна из немногих кто в рыбной отрасли России развивается не только в сегменте добычи. И пока во властных кругах только планируют создание рыбных и аквакультурных кластеров, в которых компании будут работать по принципу производственной кооперации, старейшее предприятие Дальнего Востока «Дальморепродукт» разработало концепцию единой рыбной инфраструктуры, в которой все технологические процессы в рыбной отрасли соединены в единое целое. В группу компаний входят бизнес-единицы разной производственной направленности: одни ловят рыбу, другие переваливают, третьи – хранят, четвертые – перерабатывают. Подробности в материале газеты «Золотой Рог».

«Дальморепродукт», пожалуй, самый известный рыбный бренд Дальнего Востока, любимый потребителями еще с советских времен. Но образованное 85 лет назад предприятие, в начале 90-х оказалось на грани выживания – над предприятием нависла процедура банкротства. Собственники компании смогли не только сохранить компанию, но и дать ей новый импульс развития. Сегодня «Дальморепродукт» – это успешный холдинг, который развивает добычу и переработку, инвестирует в судоремонт, марикультуру, логистику.

Судоремонт выходит

Создание рыбного продукта начинается, конечно, в море, но это при условии, что рыбакам есть на чем в это море выйти. Проблема старения флота одна из болевых точек российской отрасли, а ее отголосок это судоремонт, который переехал в Китай и Корею. Почти целое десятилетие компании гоняют в Азию свои суда, а тем временем отсутствие заказов приводит к деградации отечественного судоремонта.

Однако почти все суда группы компаний Дальморепродукт ремонтируются только в России. В компании подчеркивают, что это не просто патриотизм, а системная стратегия позволяющая развивать собственное судоремонтное направление.

«Наши предприятия по техническому обслуживанию судов и судового оборудования ООО «Кантегир» и ООО «Дальзавод» – начало свою производственную деятельность в 2001 году», - рассказывает ее представитель Ольга КОЛОБОВА. - Предприятие осуществляет комплексный ремонт судов различных типов: от малых рыболовных сейнеров (МРС) до крупных траулеров. В настоящее время на услуги гражданского судоремонта на Дальнем Востоке России существует стабильный спрос, в первую очередь, со стороны рыболовецких компаний. Производственная площадка ООО «Кантегир» располагается на берегу незамерзающей бухты Золотой Рог во Владивостоке. Причальная стенка протяженностью более 200 метров позволяет осуществлять одновременную постановку для ремонтных работ до 10 судов типа БАТМ. Предприятие выполняет все виды ремонтных работ: ремонт двигателей судов, трубопроводов, арматуры, насосов, компрессоров, теплообменников, электрики, автоматики, рефрижераторных установок, вспомогательных и палубных механизмов и технологического оборудования. ООО «Кантегир» и ООО «Дальзавод» ежегодно выполняет ремонт примерно 30 судов. Сегодня мы ремонтирует не только суда группы компании «Дальморепродукт», но и флот других компаний. Стараемся привлечь молодые кадры, чтобы вырастить профессионалов судоремонта. Бизнес очень сложный, так как испытываем конкуренцию с азиатскими завода и верфями, но нас очень поддерживает материнская компания «Дальморепродукт». Во многом благодаря ее руководству мы сохранили производство в то время, когда все судоремонтные предприятия при крупных компаний были «отсечены», а затем ликвидированы как непрофильный актив.

Уровень выполнения судоремонтных услуг в России повышается, - рассказывает генеральный директор «Дальморепродукта» Алена ДРЕМЛЮГА. Для рыбодобывающих компаний надежность произведенного ремонта или модернизации основа успешного промысла. Когда суда уходят на путину, поломки это потеря промыслового времени, невыбранные квоты, а значит невыпущенная товарная продукция. Особенно это актуально для крупных судов. Не случайно наша плавбаза «Петр Житников» постоянно ремонтируется в России. Причем, она потом работает почти год в рейсе без поломок.

Сегодня часть судов «Дальморепродукта» «отдыхает» на берегу. Правда, отдыхом это можно назвать лишь условно. Флагман «Житников» ушел на ремонт в Славянку, остальной флот пополняет судовые запасы, частично ремонтируется, чтобы выйти на лососевую, сайровую, и минтаевую путину.

«Считается, что основная путина для рыбаков — это минтай в Охотском море. – рассказывает Алена Дремлюга. Но также этой весной мы неплохо отработали неодуемую сельдь в западно-камчатской подзоне. Приняли почти 9 тысяч тонн. После завершения добычи сельди наши суда планируются на приемку лосося, а часть флота на промысел минтая. И конечно «Житников» примет участие в сайровой путине, кроме того в этом году планируем приступить к промыслу скумбрии. Для нашей компании летние и весенние путины — это основа производства продукции предназначенной для внутреннего рынка. Причем, упор делаем на неодуемые виды рыб – лидер сайра. В планах на этот год добыть 18 тысяч тонн «ночной жемчужины». Если промысловая обстановка будет хорошая, этот показатель вполне достижим. У компании 6 СТРов и плавзавод «Петр Житников», в сутки он может переработать 600 тонн. Кроме сайры, суда компании будут ловить в районе Курильских островов скумбрию и сардину иваси. Большие планы связываем с рыбалкой в Беринговом море – здесь также идет речь о промысле неодуемых объектов. Это камбала, командорский кальмар, сельдь тихоокеанская, бычки. Почти вся произведенная рыбопродукция идет на внутренний рынок. Наши продажники отмечают повышенный спрос на рыбопродукцию в России. На первом месте сайра и лосось, активно потребляет российский рынок и сельдь. Начинает разогреваться потребление минтая, последние два года мы его все больше продаем в России».

То, что «Дальморепродукт» является стратегическим партнером сотен рыбоперерабатывающих предприятий в России ни для кого не секрет. Качество продукции давно зарекомендовало себя, при этом ценовая политика компании такова, что желающих приобрести рыбопродукцию с каждым годом все больше. На минтаевой путине этого года группа компаний «Дальморепродукт» добыла 33 тыс. тонн минтая, произвела и поставила на внутренний рынок 1 млн 600 тыс. банок консервов «Печень минтая по-приморски».

Забытое слово «очередь» здесь на слуху. Многие покупатели вынуждены становиться в очередь, чтобы купить партию рыбы. При этом покупатели также отмечают еще один плюс группы компаний. «ДВ-Порт» входящий в группу компаний, давно вышло в лидеры рынка и сегодня это второй по объемам перевалки рыбы портовый терминал на Дальнем Востоке.

«Руководитель «Дальморепродукта» изначально поставил задачу заниматься перевалкой рыбы для того, чтобы у дальневосточных рыбаков была возможность отгружать рыбу на российский берег. Поэтому еще в 2010 году «ДВ-Порт» вошел в группу компаний «Дальморепродукта». Сегодня он стал самостоятельной бизнес единицей

Если раньше порт обрабатывал 30 тыс. тонн рыбопродукции, то в 2014 году мы стали первыми в Приморском крае, перевалив 150 тыс. тонн. В 2015 году ДВ-Порт обработал 220 тыс. тонн. В 2016 году уже обработали 100 тыс. тонн рыбы. Чтобы предприятие развивалось, Дальморепродукт ежегодно вкладывал в развитие около 100 млн рублей. Последние решения правительства и его повышенное внимание к созданию береговой инфраструктуры для приемки, хранения и отправки российской рыбопродукции доказывают, что это непременное условия для развития рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока», - считает директор порта Вагиф ЗЕЙНАЛОВ.

Сегодня портовому предприятию уже есть чем гордиться: коллектив, состоящий более чем из 300 человек ежедневно принимает рыбные суда со всего Дальнего Востока, осуществляет выгрузку, отправку и хранение рыбопродукции.

В структуре компании сегодня два промышленных холодильника, на территории есть сухой склад для хранения рыбной муки и консервов. Предприятие расширило свои холодильные мощности за счет строительства контейнерного терминала на 11 тысяч тонн.

Кроме того, группа компаний «Дальморепродукт» с 2015 года занимается промыслом неодуемого краба стригуна-опилио в зоне действия международных договоров в Баренцевом море. Судами «Дальморепродукт» на сегодня произведено более 350 тонн варено-мороженных и сыро-мороженных конечностей краба стригуна-опилио.

Необходимо также отметить, что группа компаний «Дальморепродукт» имеет в собственности и транспортные суда, такие как ТР «Сахрыба», ТР «Аркадия» и ТР «Фрио Севастополис». ТР «Сахрыба» обеспечивает доставку продукции с добывающих судов с района промысла в Баренцевом море до ближайших портов РФ.

ТР «Аркадия» и ТР «Фрио Севастополис» это большие рефрижераторные суда, принимающие до 5 тыс. тонн готовой продукции, занимающиеся ее доставкой с добывающих судов группы компаний «Дальморепродукт» с районов промысла (Охотское море, Камчатка, Сахалин и т.д.) в порт Владивосток.

Наличие вышеуказанных рефрижераторных судов в собственности, позволяет «Дальморепродукт» существенно снизить транспортную составляющую в конечной цене готовой продукции, что благоприятно влияет на ее конкурентоспособность, и позволяет приобретать потребителю рыбопродукцию по более низким ценам.

Инвестиции в береговую переработку

О развитии марикультуры сегодня говорят очень много. Последнее совещание которое проводил Юрий ТРУТНЕНВ обозначило новый тренд. Развитие береговой переработки и организация аквакультурных кластеров. Увы, но решиться вложить в новое направление живые деньги готовы немногие. А вот «Дальморепродукт» сделал это еще в 2011 году, когда стал вкладывать деньги в «Зарубинскую базу флота». И сегодня развивает проект пот нескольким направлениям. Так на береговом предприятии уже создано дополнительно около 200 рабочих мест, и к лету работать на предприятии будет более 400 человек, а это значит, что предприятие может градообразующим в поселке Зарубино.

«Дальморепродукт вложил в Зарубинскую базу флота сотни миллионов рублей, - рассказывает управляющий предприятием Виктор ГОРОШНИКОВ. - На территории построены трепанговые корпуса общей мощностью 800 кубических и 1 200 кубических метров, закуплено дорогостоящее оборудование. Идет и активное обновление флота – вопреки сомнениям скептиков, на российских верфях были построены МРС «Бухта Троица» и «Бухта Витязь». Сегодня суда работают в прибрежном лове, добывая камбалу, терпуг, минтай. ЗБФ активно наращивает свой марикультурный потенциал – уже в этом году планируется снять урожай в 34 тонны трепанга и 220 тонн гребешка. Продукция пойдет на переработку и реализацию в живом виде. Хотя до окупаемости проекта еще далеко – отдачу марикультура дает как минимум через три года.

Чтобы заселить спат гребешка и снять урожай в 120 тонн в 2018-2019 году, уже сегодня необходимо потратить 10 млн рублей. Но материнская компания готова к вложениям: руководство понимает, что за новыми направлениями – будущее».

Кроме развития марикультурного направления, на базе предприятия планируется создать комплексный центр по приемке живой и охлажденной продукции – изменение порядка декларирования живых морепродуктов делает это направление более чем перспективным.

Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью сказать, что группой компаний «Дальморепродукт» был сформирован рыбодобывающий кластер на Дальнем Востоке включающий в себя добычу, разведение, переработку, транспортировку, хранение и различного вида рыбной продукции, как говориться, «от вылова до прилавка потребителя».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.