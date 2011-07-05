Герман ЗВЕРЕВ: Наши конкуренты стараются помешать укреплению России на мировом рынке рыбопродукции

Проведенные за прошедшую неделю радиологические исследования поступающей в Приморский край продукции водного промысла как импортного, так и отечественного происхождения с путины, наличия радиоактивных элементов не выявили, - в очередной раз сообщает Россельхознадзор. Однако иностранные импортеры дальневосточной рыбы желают в этом убедиться лично.

На прошлой неделе в Приморье прибыли эксперты, чтобы лично оценить заявку рыбаков на сертификацию промысла минтая в Охотоморье и Беринговом море по стандартам Морского попечительского совета.

Эксперты являются известными специалистами в области изучения водных биоресурсов. Как сообщили в Ассоциации добытчиков минтая, среди них руководитель исследовательской группой Бедфордского института океанографии Дон БОУЭН (Канада), директор консалтинговой компании BetaScientificConsulting Роберт ОБОЙ (Канада), руководитель программы по оценке и анализу запасов штата Мэрилэнд Алексей ШАРОВ (США), директор консалтинговой компании CapriconFisheriesMonitoring Дэйв ДЖАПП (ЮАР), консультант Научного центра по промыслам, окружающей среде и аквакультуре Великобритании Энди ПЭЙН. Кроме того, специально для контроля за ходом работы экспертной группы прибыл директор по промыслам Морского попечительского совета (MSC) Дэниеэл ХОГГАРТ. Эксперты уже встретились с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Василием СОКОЛОВЫМ и сотрудниками территориального управления ФАР. Дело в том, что они должны изучить не только материалы научных исследований о промысле минтая, но и систему государственного управления и контроля за водными биоресурсами вплоть до 8 июля.

В Ассоциации добытчиков минтая, объединяющей основные рыбопромышленные компании не только Дальневосточного бассейна, представительный визит контролеров объяснили по-своему. Президент ассоциации Герман ЗВЕРЕВ сказал прямо: «Мы ведем борьбу за экспортные рынки, и наши конкуренты стараются помешать укреплению России на мировом рынке рыбопродукции, стараются разрушить репутацию российского рыболовства».