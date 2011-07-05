Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Герман ЗВЕРЕВ: Наши конкуренты стараются помешать укреплению России на мировом рынке рыбопродукции
Проведенные за прошедшую неделю радиологические исследования поступающей в Приморский край продукции водного промысла как импортного, так и отечественного происхождения с путины, наличия радиоактивных элементов не выявили, - в очередной раз сообщает Россельхознадзор. Однако иностранные импортеры дальневосточной рыбы желают в этом убедиться лично.
На прошлой неделе в Приморье прибыли эксперты, чтобы лично оценить заявку рыбаков на сертификацию промысла минтая в Охотоморье и Беринговом море по стандартам Морского попечительского совета.
Эксперты являются известными специалистами в области изучения водных биоресурсов. Как сообщили в Ассоциации добытчиков минтая, среди них руководитель исследовательской группой Бедфордского института океанографии Дон БОУЭН (Канада), директор консалтинговой компании BetaScientificConsulting Роберт ОБОЙ (Канада), руководитель программы по оценке и анализу запасов штата Мэрилэнд Алексей ШАРОВ (США), директор консалтинговой компании CapriconFisheriesMonitoring Дэйв ДЖАПП (ЮАР), консультант Научного центра по промыслам, окружающей среде и аквакультуре Великобритании Энди ПЭЙН. Кроме того, специально для контроля за ходом работы экспертной группы прибыл директор по промыслам Морского попечительского совета (MSC) Дэниеэл ХОГГАРТ. Эксперты уже встретились с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Василием СОКОЛОВЫМ и сотрудниками территориального управления ФАР. Дело в том, что они должны изучить не только материалы научных исследований о промысле минтая, но и систему государственного управления и контроля за водными биоресурсами вплоть до 8 июля.
В Ассоциации добытчиков минтая, объединяющей основные рыбопромышленные компании не только Дальневосточного бассейна, представительный визит контролеров объяснили по-своему. Президент ассоциации Герман ЗВЕРЕВ сказал прямо: «Мы ведем борьбу за экспортные рынки, и наши конкуренты стараются помешать укреплению России на мировом рынке рыбопродукции, стараются разрушить репутацию российского рыболовства».
Новости тематики
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
Новости раздела
- Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
- Рожденный в ДФО летать не может
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей