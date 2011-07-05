Молокозаводы на диете

Молочный рынок в Приморье в первом полугодии 2011года демонстрирует относительную стабильность цен. Если прошлый год отмечен резкими скачками стоимости сырья, прежде всего сухого молока, то в течение первых шести месяцев нынешнего года рост цены на этот сырьевой продукт не выходил за пределы 2-4 %.

Но дорожало не только сухое молоко. Участники рынка говорят о повышении стоимости сырого молока у сельхозпроизводителей, спровоцированного во многом сложной ситуацией на рынке кормов. Сегодня переработчики закупают сырое молоко в среднем по цене 22-25 руб. за литр.

В последние годы, по данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, в крае наметилась тенденция увеличения закупа сырого молока у местных сельхозпроизводителей. Если в 2006 году молокозаводами было закуплено 15 468 тонн натурального цельного молока местного производства, то в 2010 году цифра выросла до 20 488 тонн. Но составляет она всего 36% в общем количестве используемого сырья. Производство молока в Приморье не успевает за ростом потребностей перерабатывающей промышленности. Зависимость от привозного сырья остается по-прежнему высокой.

«Необходимо грамотно перепрофилировать производство на выпуск качественной местной продукции, и в первую очередь молока, а не «молочного напитка», - говорит начальник отдела перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Виктор ПОНАМАРЕВ. - А эту работу успешно можно построить только на взаимовыгодных с сельхозпроизводителями условиях. Это может быть создание совместных потребительских кооперативов, организация дополнительных пунктов приема молока, оказание финансовой и материальной помощи в развитии молочного животноводства и т.д.»

Поставщиками сырого молока для переработчиков, по словам Игоря ЧИЖИКА, заместителя директора по связям с общественностью Арсеньевского молочного комбината, являются по большей части крестьянско-фермерские хозяйства. Сельхозпредприятий, имеющих ферму, в крае остались единицы, да и доля частников в последнее время становятся все менее весомой - поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ ежегодно снижается. Специалисты отмечают тот факт, что частный сектор сегодня способен поставить меньше 30% от общего объема сырого молока. И как следствие конкуренция за это сырье в Приморье крайне высока.

«Мы собираем фермерское молоко в основном, - говорит Игорь Чижик, - и стараемся с частником не работать, поскольку сложно организовать по селам сбор молока. Но спрос на него большой и нашим конкурентным преимуществом в этой ситуации является стабильная закупочная цена в независимости от сезона. Собственно этим мы и завоевываем лояльность наших поставщиков».

Сегодня в Приморском крае работают 25 предприятий молочной отрасли, из них 14 молокозаводов. Итоги работы за 5 месяцев этого года, по мнению специалистов, показывают, что в отрасли по сравнению с прошлым годом, когда производство в общем снизилось на 1,5 %, все же складывается стабильная ситуация. Выработано цельномолочной продукции 99,4%, молока жидкого обработанного-102,7%, йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных -103,2%.

Но при существующих объемах производства (57тыс. тонн в 2010 году) мощность предприятий используется на 50-70 %. Это, конечно, серьезный резерв. Но пока задействовать его не удается. В то же время по данным статистики в край завозится около 120 тысяч тонн молочных продуктов из других регионов. В основном это продукция длительного хранения. Основными ее поставщиками являются предприятия компании «Вимм-Билль-Данн», имеющей молокозаводы не только во Владивостоке, и даже не только в России. Помимо них существенная доля приходится на хабаровских и амурских производителей. Их продукция составляет серьезную конкуренцию местным продуктам, прежде всего, в цене. «Нам сложно конкурировать с амурскими поставщиками, - говорит Игорь Чижик, - такую цену предложить мы просто не можем».

Юлия УШАКОВА, директор Михайловского молокозавода:

- Главная проблема для нашего предприятия – огромная нехватка сырья. Мы сотрудничаем с одним из хозяйств края, получаем молоко хорошего качества, но этих поставок не хватает. Попытки собирать молоко у частников не принесли ожидаемых результатов, мы столкнулись с тем, что молоко, которое сдают ЛПХ, не соответствует требованиям качества.

Наше предприятие планировало приобрести дойное стадо, установить новое оборудование, но на это нужны очень большие деньги. Использовать лизинг нет возможности, потому что мы уже выплачиваем деньги по этой схеме за действующее оборудование. Попытка получить поддержку со стороны краевого бюджета закончилась ничем. Остается развиваться за счет собственных средств, но встать на ноги предприятию самостоятельно очень сложно. Сейчас мы планируем увеличить объемы поставки в розницу, потому что госпоставки, составляющие у нас значительную долю продаж, не позволяют развивать производство. Прибыль они приносят небольшую. Если в розницу мы продаем молоко по 47 руб. за литр, то, например, в больницу - по 26,8 руб., при этом закупаем сейчас молоко по 25 руб. за литр.

Наша продукция с большими трудностями выходила на розничный рынок, но сейчас она завоевала своего потребителя в Приморье, и в ближайшем будущем мы планируем выйти на хабаровский рынок. Изучив рынок Хабаровска, мы обнаружили хорошие перспективы, определили свои ниши. Конечно, хотелось бы получить господдержку на приобретение оборудования, субсидии на электроэнергию, воду, но думаю, что за поддержкой краевого бюджета обращаться не будем, поскольку это бесполезная трата времени».