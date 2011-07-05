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Земель под саммит становится больше
05 Июля 2011, 02:40 | Приморье
По состоянию на 28 июня Управлением Росреестра по Приморскому краю проведена государственная регистрация прав в отношении 2796 объектов недвижимого имущества, в том числе в отношении 1770 земельных участков, связанных со строительством объектов саммита АТЭС, включая объекты, расположенные на полуострове Де-Фриз Надеждинского района и подпадающие под строительство магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток.
Федеральным государственным учреждением «Земельная кадастровая палата» по Приморскому краю поставлено на государственный кадастровый учет 949 земельных участков, предназначенных для строительства объектов саммита АТЭС.
Автор: Павел Чернов
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