Известный японский бренд практически монополизировал приморский рынок амортизаторов

Весенне-летний сезон во Владивостоке - самое удобное время для проверки работоспособности деталей автомобильной подвески. Открывшиеся после зимы дорожные ямы и ухабы становятся естественным испытательным полигоном, не требующим никаких специальных диагностических стендов.

Для того чтобы выяснить, какая марка автомобильных амортизаторов считается наиболее известной у приморских автомобилистов, «ЗР» провел мини-опрос на улицах города. Ответ водителей как легкового, так и коммерческого транспорта был на редкость единодушным: самым узнаваемым брендом был назван KYB, в повседневном лексиконе именуемый «Каяба». По количеству упоминаний этот производитель стал абсолютным лидером, далеко оторвавшись от конкурентов.

На второе место вышли амортизаторы Tokico, что в наших краях выглядит несколько странным, ведь именно эти амортизаторы с завода стоят на большинстве праворульных японских автомобилей.

«Компания Tokico не только производит амортизаторы для первоначальной комплектации, но и имеет подразделение с многократно усиленным контролем качества специально для автомобилей марки Lexus. В этих амортизаторах используется оригинальная запатентованная система клапанов, разработанная Tokico совместно с ведущим в Японии производителем сальников NOK, которая позволяет выдерживать на порядок более высокую ударную нагрузку, возникающую при езде по ямам, чем клапанные системы других производителей», - говорит генеральный директор компании «ДТ - Автоопт» (официальный представитель амортизаторного бренда Tokico в России) Михаил ПОЛЯКОВ.

На третье место вышли амортизаторы Monroe. Эта марка, появившаяся в нашем регионе еще в 90-е, сразу обрела имидж «амортизаторы для джипов», хотя в ассортименте продукции этого производителя присутствуют модели для самых разных автомобилей, включая семейные минивэны.

Другие бренды, которых в амортизаторном мире известно более десятка, знакомы единицам. Владельцы Subaru называют марку Bilstein, хозяева русских «Жигулей» знают Koni, стритрейсерам интересны GAB и Tanabe. Некоторые особенно продвинутые автофанаты упомянули даже тайваньские P&J, хотя ничем особенно выдающимся, кроме цены, эти амортизаторы не отличаются. Владельцы европейских машин называют Sachs и Boge, а любители бездорожья - марку Rancho, усиленные амортизаторы для джипов и для их поднятия. На приморский рынок также начинают выходить амортизаторы ОВК для «японок» и Mando/Bestfit, которые более ориентированы на корейский автопром.

Таким образом, основными факторами, влияющими на узнаваемость бренда, можно считать ассортимент представляемой им продукции, его совместимость с праворульным модельным рядом Дальневосточного региона, качество и температурный режим эксплуатации и, конечно, маркетинговую активность дилеров и представителей.

Сегменты по вкусу

Во Владивостоке располагаются офисы нескольких дистрибьюторов, представляющих разных производителей амортизаторов, об активности которых косвенно можно судить по результатам нашего мини-опроса. KYB имеет здесь сразу двух представителей, а кроме того, как удалось узнать «ЗР», в августе под эгидой бренда во Владивостоке откроется крупный оптовый склад, управляемый самой компанией KYB Russia. Следовательно, рыночные позиции марки станут еще более крепкими, что должно самым благотворным образом отразиться на ассортименте и сроках поставки нужных моделей амортизаторов.

Как сообщили «ЗР» в компании MX group, уже сегодня бренд KYB закрывает до 95% потребностей приморских автовладельцев, причем не только праворульных «японок», но и новых салонных автомобилей европейского производства.

«Продукция KYB находится в наиболее массовом среднем ценовом сегменте, - рассказала бренд-менеджер MX group Елена ПОПЛАУХИНА, - при этом качество японских амортизаторов стабильно высокое. Автомобилисты выбирают KYB именно за сочетание высокого качества при доступных ценах. В ассортименте производителя есть несколько серий, ориентированных на разные запросы потребителей, из которых можно выбрать как экономкласс, так и премиум-сегмент. В основном, конечно, наш народ предпочитает бюджетные решения Exel-G, хотя не остаются без внимания и спортивные амортизаторы New SR Special или специализированные внедорожные Monomax».

О специализированных сериях автомобильных амортизаторов следует сказать особо. В ассортименте каждого уважающего себя производителя такие серии обязательно присутствуют. Они позволяют привлечь новые группы потребителей, которым требуются свойства, отличные от амортизаторов массовых серий. Обычно это жесткие либо регулируемые амортизаторы, ориентированные на поклонников спортивного стиля вождения, и специальные амортизаторы для лифтинга внедорожников.

«Если судить по объему продаж и заказам, то специальные серии довольно популярны среди приморских водителей, - отметила бренд-менеджер компании «Юником» Инна САПЕГИНА, - Особенно это касается амортизаторов для внедорожников, что можно считать особенностью нашего региона. Газовые однотрубные KYB Monomax и двухтрубные регулируемые AGX без всяких дополнительных условий можно использовать взамен штатных серийных, и их часто ставят для того, чтобы улучшить управляемость тяжелой машины на шоссе. А те, кто готовит машину к выездам в лес, берут амортизаторы серии Scorched4`s - они предназначены для работы в паре с пружинами увеличенной длины. Допускают лифт подвески высотой до 2 дюймов».

Что касается дорожной серии New SR Special, то, по словам дилеров KYB, она тоже востребована, хотя и в меньшей степени, чем амортизаторы для внедорожников: здесь сказываются известные проблемы качества российских дорог. Но зато эта серия покрывает практически весь праворульный автопарк Приморья, так как изначально предназначена для автомобилей с внутреннего японского рынка. Для европейских машин, присутствие которых становится все более ощутимым на Дальнем Востоке, существует полный аналог этой серии под маркой Ultra SR.

Выбор без мук

Как отмечают участники рынка, местные особенности оказывают довольно сильное влияние на состав игроков. В Приморье нет представителей европейских амортизаторных брендов, зато очень много всевозможной «азиатчины», вроде Shinkai или уже упомянутых P&J. Некоторое время назад большую проблему для официальных дилеров представляли китайские подделки под известные бренды. Ситуация стабилизировалась только после введения на границе режима контроля за соблюдением авторских прав, после чего канал китайского контрафакта оказался частично закрыт.

Границу удалось запереть не везде. Как сообщили «ЗР» в одном из представительств официального бренда, китайская продукция продолжает активно завозиться на рынки Сибири, правда теперь уже под собственными китайскими названиями. Модельный ряд китайских производителей адаптирован под сибирские запросы и включает в себя амортизаторы как для русских автомобилей, так и для иномарок. В Приморье засилья «китайцев» пока не наблюдается, однако дилеры брендов уже выражают беспокойство их возможным приходом и соответствующим демпингом. Ведь многие российские автовладельцы при выборе запчастей традиционно ориентируются в первую очередь на цены.

Впрочем, если судить по мнению опрошенных «ЗР» автомобилистов, большинство приморцев, если встанут перед дилеммой, для себя выберут все-таки японский амортизатор, даже если он и дороже. Китайский продукт купят, если машиной не собираются владеть долго и готовят к продаже. Опыт использования «китайцев» говорит о том, что их надежность гораздо ниже, чем у «японцев», и есть примеры выхода из строя этих узлов автомобиля после одной-единственной приморской зимы. Что касается «японцев», то, как сообщили представители KYB, за все время существования гарантийного обеспечения, которое предоставляет официальный дилер, с претензиями по качеству обратились лишь 0,1% потребителей. При этом в ряде случаев проблемы возникли вследствие неправильной установки.

Пилите гайки

«По замене амортизаторов автомобилисты Владивостока чаще всего обращаются весной и осенью, то есть либо накануне зимы, либо после нее, - отметили механики СТО «Авангард». - Эта сезонность обусловлена тем, что зимой амортизатор испытывает более сильные нагрузки, вызванные низкими температурами, и именно зимой чаще всего выходят из строя изношенные амортизаторы. Внешние признаки неисправности амортизаторов чаще всего проявляются в виде масляных потеков на корпусе, царапин на штоке, разбитых сайлентблоков или опорных чашек. Поведение автомобиля на дороге ухудшается, машина начинает плохо держать курс, «плавать» при разгоне и торможении. Замена неисправных амортизаторов производится парами или полным комплектом спереди и сзади. Поодиночке амортизаторы меняют только в случае, если прежний исправный пострадал в ДТП».

Услуги по замене амортизаторов предоставляют многие автосервисы, однако предпочтение следует отдать тем, кто специализируется на обслуживании ходовой части. Для работы иногда требуется специальное оборудование и навыки. Крепления амортизаторов находятся в зоне воздействия неблагоприятных факторов. Из-за активного использования в городе дорожной соли и других химических реагентов, бывает так, что болты намертво прикипают к кузову и открутить их могут только специалисты своего дела. После замены амортизаторов необходимо отрегулировать углы развала и схождения колес, а делать это лучше всего именно на специализированном сервисе.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.