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В Приморье появятся доходные дома
Развитие рынка арендного жилья - новый политический тренд решения жилищного вопроса в России. Должны появиться доходные дома и в Приморье. Строительство их за бюджетные средства пока не планировались, но под них могут быть приспособлены освобождающиеся общежития или иные жилые здания.
Во всяком случае, недавно губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на встрече с медиками отметил, что, вполне возможно, доходными домами, в которых «по разумной цене» смогут поселиться нуждающиеся в жилье медики, станут освобождающиеся общежития ДВФУ.
Как подтвердили в ДВФУ, действительно, на сегодня этот вуз на о. Русском получил 11 спальных корпусов почти на 11 тыс. мест. На «материке» у него сегодня жилой фонд общежитий составляет около 4 тыс. мест. Практически все студенты могут быть обеспечены жильем в новом кампусе, а вот для преподавателей его пока не хватает, и часть освобождаемых студентами площадей должна выручить.
20 марта этого года министр Минрегиона Игорь СЛЮНЯЕВ подписал приказ №88 «Об утверждении планировки территории полуострова Саперный о. Русский Владивостокского городского округа Приморского края». В соответствии с ним предполагается, что в расчетный срок до 2025 года в этой части Владивостока может уже постоянно проживать 100,1 тыс. человек, а жилищный фонд здесь должен составить около 2,3 млн кв. метров. Для 43,9 тыс. работников ДВФУ, ДВО РАН, технопарка, стажеров, аспирантов и обслуживающего персонала надо в целом построить 1 млн 317 тыс. кв. метров жилья, и около 700 тыс. - для 46,1 тыс. студентов. Для еще примерно 10 тыс. человек постоянного населения планируется построить еще 285 тыс. квадратов.
Основное жилищное строительство на Саперном должно развернуться в рамках строительства второй очереди ДВФУ. Часть средств для него предполагается выручить от продажи большинства объектов старой инфраструктуры ДВФУ. В том числе и от общежитий. Вероятно, в их выкупе смогут принять участие как государственные, так и частные структуры. В любом случае жильцы станут платить за свое место дороже, чем сегодня. Будь это преподаватели либо медики.
С другой стороны, под студентов и преподавателей требуется построить жилья в 8-9 раз больше, чем в преддверии саммита АТЭС 2012 года. Задача довольно сложная, и поэтому ДВФУ резонно было бы сохранять свой материковый резерв, если новое строительство даст какой-то сбой.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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