Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае растет производство рыбных консервов
За первый квартал 2012 года объем переработки рыбы и морепродуктов приморскими предприятиями составил 235,6 тысячи тонн.
Как рассказали в управлении рыбным хозяйством Приморского края, прирост отмечен по сельди мороженой – на 16,9 процентов, филе рыбному мороженому – на 11,7%. Выработка рыбных консервов, включая консервы из морепродуктов, составила 36,7 млн условных банок или 128,1% к уровню 1 квартала 2011 года. При этом наблюдается рост выпуска консервов рыбных натуральных – в 1,7 раза и в томатном соусе – на 2,5%, объем выпуска муки рыбной составил 11,1 тысячи тонн. Согласно официальной статистической информации Приморскстата, за январь-март 2012 года индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «рыболовство, рыбоводство» в Приморском крае составил 121,4%.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Рыбаки Приморья выловили более 120 тысяч тонн сельди
- В Приморье готовят масштабный проект по реанимации рыбопромышленной отрасли региона
- Рыбопродукция становится все более недоступной для приморцев
- На втором ВЭФ проведут открытый аукцион по предоставлению рыбоводных участков Дальнего Востока
- "Дальморепродукт" ловит рыбу для Сингапура
- В Приморье установили минимальные цены на рыбу
- В Приморье предприниматели торговали крабом с мышьяком и ртутью
- В России в кризис икра идет на ура
Новости раздела
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Мобильная связь может подорожать
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона