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В Приморском крае растет производство рыбных консервов

05 Июня 2012, 22:20 | Приморье

За первый квартал 2012 года объем переработки рыбы и морепродуктов приморскими предприятиями составил 235,6 тысячи тонн.

Как рассказали в управлении рыбным хозяйством Приморского края, прирост отмечен по сельди мороженой – на 16,9 процентов, филе рыбному мороженому – на 11,7%. Выработка рыбных консервов, включая консервы из морепродуктов, составила 36,7 млн условных банок или 128,1% к уровню 1 квартала 2011 года. При этом наблюдается рост выпуска консервов рыбных натуральных – в 1,7 раза и в томатном соусе – на 2,5%, объем выпуска муки рыбной составил 11,1 тысячи тонн. Согласно официальной статистической информации Приморскстата, за январь-март 2012 года индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «рыболовство, рыбоводство» в Приморском крае составил 121,4%.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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