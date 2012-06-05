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Недобросовестных застройщиков Приморья привлекут к ответственности
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание администрации Приморского края по вопросу обманутых дольщиков и строительства проблемных домов в городе Владивостоке.
Губернатору сообщили, что сегодня во Владивостоке 10 проблемных домов, строительство которых ведется более восьми лет. Компании-застройщики, как правило, начинали строительство без необходимых разрешительных документов, у некоторых после кризиса 2008 года возникли проблемы с финансированием.
«Каждый объект находится на особом контроле администрации, но вы обязаны работать в рамках правового поля нашей страны. Это немыслимо – заявить строительство дома на 10 этажей, а построить 11. Компания не должна собирать деньги с людей, не имея на руках разрешительных документов. Приморцы должны быть осторожны при заключении договора с такой организацией», - обратился Владимир Миклушевский к представителем компаний.
Кроме того, Владимир Миклушевский поручил департаменту земельных отношений публиковать информацию о данных объектах на сайте администрации, чтобы общественность могла контролировать ход строительства проблемных домов.
«Золотой Рог».
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