Недобросовестных застройщиков Приморья привлекут к ответственности

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание администрации Приморского края по вопросу обманутых дольщиков и строительства проблемных домов в городе Владивостоке.

Губернатору сообщили, что сегодня во Владивостоке 10 проблемных домов, строительство которых ведется более восьми лет. Компании-застройщики, как правило, начинали строительство без необходимых разрешительных документов, у некоторых после кризиса 2008 года возникли проблемы с финансированием.

«Каждый объект находится на особом контроле администрации, но вы обязаны работать в рамках правового поля нашей страны. Это немыслимо – заявить строительство дома на 10 этажей, а построить 11. Компания не должна собирать деньги с людей, не имея на руках разрешительных документов. Приморцы должны быть осторожны при заключении договора с такой организацией», - обратился Владимир Миклушевский к представителем компаний.

Кроме того, Владимир Миклушевский поручил департаменту земельных отношений публиковать информацию о данных объектах на сайте администрации, чтобы общественность могла контролировать ход строительства проблемных домов.

«Золотой Рог».