Находкинская таможня пополнила федеральный бюджет на 15 млрд 122 млн рублей

В мае 2011 года в федеральный бюджет Находкинской таможней перечислено 2 млрд 986 млн рублей. Всего за 5 месяцев 2011 года федеральный бюджет пополнился за счет Находкинской таможни на 15 млрд 122 млн рублей.

За пять месяцев 2011 года грузооборот таможни составил 1 млн 712 тонн, при этом стоимость товаров, оформленных в таможне, составила порядка 2 млрд 68 млн долларов США. Оформлено 2 866 морских судов, физических лиц более 49 тысяч. Выпущено почти 15 тысяч деклараций на товары, из них более 10 тысяч деклараций оформлено посредством сети Интернет, что составило 65% от общего количества декларационного массива.

Как сообщила "ЗР" Юлия Тисленко, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни, таможенными постами и структурными подразделениями Находкинской таможни за 5 месяцев 2011 года возбуждено 343 дела об административных правонарушениях, отделом дознания таможни возбуждено 30 уголовных дел.