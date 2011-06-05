Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«ПортТелеком»: уникальность, доступность, качество
Компания «ПортТелеком» – один из операторов связи Приморского края, хорошо известный на корпоративном рынке Владивостока. Динамично развивающаяся компания с каждым днем привлекает все больше внимания клиентов, коллег по бизнесу и прессы. Пройдя строгий отбор авторитетных экспертов и набрав немало голосов жителей на сайте премии, ООО «ПортТелеком» вышло в финал VII Бизнес–Премии Приморского края–2010 в номинации «Развивающийся бизнес».
О том, как обеспечить своей компании устойчивое развитие на рынке телекоммуникационных услуг, «ДК» рассказала генеральный директор ООО «ПортТелеком» Наталья ЧИХАЧЕВА.
– На ваш взгляд, какие отличительные особенности обеспечили вашей компании такое динамичное развитие?
– Становясь партнерами «ПортТелеком», наши клиенты получают весь комплекс передовых телекоммуникационных услуг высокого качества в короткие сроки и по приемлемым ценам.
С каждым клиентом мы работаем индивидуально, учитывая его потребности и пожелания, и в зависимости от ситуации предлагаем различные варианты реализации подключения и тарифных планов, обеспечивая наивысшее качество наших услуг. От принятия каких–либо решений до их реализации проходит минимальный промежуток времени.
– «ПортТелеком» выводит на рынок уникальные для Дальнего Востока услуги виртуального номера и виртуальной АТС. Могли бы вы рассказать об основных преимуществах этого предложения?
– Виртуальный номер – это телефонный номер, который не привязан физически к местоположению вашего офиса. Все звонки на него переадресуются на другие, заранее заданные телефонные номера по заранее заданным правилам (время и порядок). Поэтому для того, чтобы виртуальный номер заработал, не нужно прокладывать телефонные линии. Этот номер будет всегда с вами, где бы вы ни были, куда бы ни переехали.
Виртуальная АТС – это современное решение, которое позволяет удаленно через Интернет получить широкий функционал офисной АТС бизнес–класса. Фактически вы получаете в аренду полностью настроенную и уже готовую к работе офисную телефонную станцию, которая базируется на ресурсах «ПортТелеком» и не занимает место в офисе. Для подключения виртуальной АТС достаточно иметь стабильный канал Интернет и оборудование в виде SIP–телефонов, VoIP–шлюзов или компьютеров с установленным программным телефоном и подключенной гарнитурой. Услуга виртуальная АТС может предоставляться без номера или совместно с многоканальными городскими номерами и услугами SIP–телефонии.
– В чем заключаются преимущества услуг SIP-телефонии, предоставляемых вашей компанией, перед услугами традиционной телефонной связи?
– SIP–телефония – это телефонная связь нового поколения, с помощью которой можно совершать звонки отовсюду, где есть доступ к сети Интернет. Доступны также и дополнительные услуги: прямой владивостокский номер, многоканальность, сохранение номера за абонентом при переезде, конфиденциальность переговоров, бесплатный пакет бизнес–услуг, объединение всех офисов предприятия в единую телефонную сеть с общим планом номеров, бесплатная связь между офисами, независимо от географии расположения, конференцсвязь до 60-ти абонентов.
Кстати, сочетание услуг Виртуального номера, виртуальной АТС, SIP–телефонии и IP–телефонии от «ПортТелеком» открывает перед нашими клиентами безграничные возможности в сфере коммуникаций, которые ранее были доступны только крупным корпорациям. Развитие технологий позволяет в настоящее время оказывать эти услуги всем желающим по приемлемым ценам.
– Какие дополнительные услуги, связанные с доступом в Интернет, вы можете предложить своим клиентам?
– Сегодня быстрый Интернет чаще всего ассоциируется с проводными широкополосными каналами доступа дома или в офисе. Скорость остается главным преимуществом проводного оператора связи. Дополнительные услуги – это, прежде всего, каналы связи, возможность для клиента организации связи между офисами, услуги DATA–центра – размещение оборудования клиента на нашей площадке, цифровое телевидение, доступ к файлообменной сети города и многое другое.
– Как вы видите перспективы развития вашей компании?
– Прежде всего, это расширение своих границ: строительство сети в новых районах города, лидерство на рынке бизнес – сектора, расширение спектра услуг – предложение новых, интересных и полезных услуг для бизнеса, внедрение автоматизированных систем управления, повышение качества обслуживания для наших клиентов – мы хотим сделать наш сервис быстрым и удобным для всех.
г.Владивосток, ул. Казанская, 1, тел. (4232) 302-300 www.ptkom.ru.
Услуги ООО «ПортТелеком»:
Местная телефонная связь
Доступ в Интернет
Медиа–ресурсы
IP–телефония
SIP–телефония
Монтаж и настройка телекоммуникационных сетей
Поставки оборудования
Размещение оборудования в DATA–центре
Виртуальная АТС
Виртуальный номер
Новости тематики
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
- В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
- С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
Новости раздела
- Новые тарифы на ЖКХ в Приморье не превысят инфляцию
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала