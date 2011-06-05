«ПортТелеком»: уникальность, доступность, качество

Компания «ПортТелеком» – один из операторов связи Приморского края, хорошо известный на корпоративном рынке Владивостока. Динамично развивающаяся компания с каждым днем привлекает все больше внимания клиентов, коллег по бизнесу и прессы. Пройдя строгий отбор авторитетных экспертов и набрав немало голосов жителей на сайте премии, ООО «ПортТелеком» вышло в финал VII Бизнес–Премии Приморского края–2010 в номинации «Развивающийся бизнес».

О том, как обеспечить своей компании устойчивое развитие на рынке телекоммуникационных услуг, «ДК» рассказала генеральный директор ООО «ПортТелеком» Наталья ЧИХАЧЕВА.

– На ваш взгляд, какие отличительные особенности обеспечили вашей компании такое динамичное развитие?

– Становясь партнерами «ПортТелеком», наши клиенты получают весь комплекс передовых телекоммуникационных услуг высокого качества в короткие сроки и по приемлемым ценам.

С каждым клиентом мы работаем индивидуально, учитывая его потребности и пожелания, и в зависимости от ситуации предлагаем различные варианты реализации подключения и тарифных планов, обеспечивая наивысшее качество наших услуг. От принятия каких–либо решений до их реализации проходит минимальный промежуток времени.

– «ПортТелеком» выводит на рынок уникальные для Дальнего Востока услуги виртуального номера и виртуальной АТС. Могли бы вы рассказать об основных преимуществах этого предложения?

– Виртуальный номер – это телефонный номер, который не привязан физически к местоположению вашего офиса. Все звонки на него переадресуются на другие, заранее заданные телефонные номера по заранее заданным правилам (время и порядок). Поэтому для того, чтобы виртуальный номер заработал, не нужно прокладывать телефонные линии. Этот номер будет всегда с вами, где бы вы ни были, куда бы ни переехали.

Виртуальная АТС – это современное решение, которое позволяет удаленно через Интернет получить широкий функционал офисной АТС бизнес–класса. Фактически вы получаете в аренду полностью настроенную и уже готовую к работе офисную телефонную станцию, которая базируется на ресурсах «ПортТелеком» и не занимает место в офисе. Для подключения виртуальной АТС достаточно иметь стабильный канал Интернет и оборудование в виде SIP–телефонов, VoIP–шлюзов или компьютеров с установленным программным телефоном и подключенной гарнитурой. Услуга виртуальная АТС может предоставляться без номера или совместно с многоканальными городскими номерами и услугами SIP–телефонии.

– В чем заключаются преимущества услуг SIP-телефонии, предоставляемых вашей компанией, перед услугами традиционной телефонной связи?

– SIP–телефония – это телефонная связь нового поколения, с помощью которой можно совершать звонки отовсюду, где есть доступ к сети Интернет. Доступны также и дополнительные услуги: прямой владивостокский номер, многоканальность, сохранение номера за абонентом при переезде, конфиденциальность переговоров, бесплатный пакет бизнес–услуг, объединение всех офисов предприятия в единую телефонную сеть с общим планом номеров, бесплатная связь между офисами, независимо от географии расположения, конференцсвязь до 60-ти абонентов.

Кстати, сочетание услуг Виртуального номера, виртуальной АТС, SIP–телефонии и IP–телефонии от «ПортТелеком» открывает перед нашими клиентами безграничные возможности в сфере коммуникаций, которые ранее были доступны только крупным корпорациям. Развитие технологий позволяет в настоящее время оказывать эти услуги всем желающим по приемлемым ценам.

– Какие дополнительные услуги, связанные с доступом в Интернет, вы можете предложить своим клиентам?

– Сегодня быстрый Интернет чаще всего ассоциируется с проводными широкополосными каналами доступа дома или в офисе. Скорость остается главным преимуществом проводного оператора связи. Дополнительные услуги – это, прежде всего, каналы связи, возможность для клиента организации связи между офисами, услуги DATA–центра – размещение оборудования клиента на нашей площадке, цифровое телевидение, доступ к файлообменной сети города и многое другое.

– Как вы видите перспективы развития вашей компании?

– Прежде всего, это расширение своих границ: строительство сети в новых районах города, лидерство на рынке бизнес – сектора, расширение спектра услуг – предложение новых, интересных и полезных услуг для бизнеса, внедрение автоматизированных систем управления, повышение качества обслуживания для наших клиентов – мы хотим сделать наш сервис быстрым и удобным для всех.

г.Владивосток, ул. Казанская, 1, тел. (4232) 302-300 www.ptkom.ru .

Услуги ООО «ПортТелеком»:

Местная телефонная связь

Доступ в Интернет

Медиа–ресурсы

IP–телефония

SIP–телефония

Монтаж и настройка телекоммуникационных сетей

Поставки оборудования

Размещение оборудования в DATA–центре

Виртуальная АТС

Виртуальный номер