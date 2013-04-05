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В Приморье стоит заброшенной "площадь Ватикана"

05 Апреля 2013, 17:55 | Приморье

В Приморье крупный сельскохозяйственный участок, несмотря на то что имеет владельца, несколько лет подряд не используется по целевому назначению и стоит брошенным. Площадь брошенного участка составляет 42 гектара, что равно площади европейского государства Ватикан, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службеУправления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в области государственного земельного надзора, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в окрестностях села Богуславка Пограничного района обнаружен крупный сельхозучасток, несколько лет не используемый по целевому назначению.

Земельный участок предназначен для выращивания сельскохозяйственной продукции, однако несмотря на это участок зарос многолетними сорными растениями и двевесно-кустарниковой растительностью, что свидетельствует о его неиспользовании минимум в течение 5 – 10 лет. У участка есть собственник, которым является индивидуальный предприниматель.

В Управлении Россельхознадзора  не исключают, что коммерсант приобрел этот участок не для сельскохозяйственного производства, а с целью его дальнейшей перепродажи при росте цен на землю, в том числе и для коттеджного строительства.

По выявленным фактам невыполнения обязанностей по рекультивации земель, проведению обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв в отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении. В адрес нарушителя вынесено предписание об устранении нарушений норм землепользования.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: бизнес  сельское хозяйство  земля 



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Комментарии

  • Strelok20:45, 05.04.2013#

    О чём вообше статейка? Прокатитесь по краю-тут всё брошено за редким исключением. . .

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