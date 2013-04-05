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В поселке Кавалерово Приморского края будут строить новое жилье
Кавалеровское и Хрустальненское городские поселения в Кавалеровском районе в третий раз ( хотя и не подряд) вошли в федеральную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Кавалерово запросило 98 млн руб. на участие в этой программе по 185 ФЗ. Но дали 76,2 млн руб. Сумма для Кавалеровского поселения впервые такая солидная. На эти деньги отремонтируют кровли 22-х домов. Исключены из программы разве что те дома, которые уже участвовали в программе ранее, а также те, что запланировали отремонтировать фасады. Не до жиру, как говорится. Для сравнения: в прошлом году на реализацию этой программы в Кавалерово было выделено всего 16 млн руб., в 2011 г. Кавалерово не участвовало в программе из-за выборов главы поселения (документы не успели подготовить и сдать вовремя).
Еще одна приятная новость для кавалеровцев: впервые в этом году Кавалеровское городское поселение вошло в краевую программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках этой программы будет строиться новое жилье для переселенцев из ветхого жилья. Всего расселят 9 аварийных домов – 50 квартир, 115 человек. На создание нового жилья предусмотрено 62 млн руб. Программа будет реализовываться в этом и следующем годах. В этом году построят жилой дом на 8 квартир, двухэтажный, по ул. Невельского. В следующем году построят 46-квартирный дом по ул. Восточной.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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