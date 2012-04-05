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Абоненты «Приморского водоканала» могут передать показания счётчика по телефону
05 Апреля 2012, 09:14 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 5 апреля, ZRPRESS. С 5 апреля юридические лица получили возможность передавать показания приборов учёта воды по телефону.
Специалист КГУП «Приморский водоканал» примет данные по многоканальному номеру 265-20-20 . Таким образом, представителям предприятий и организаций, работающих на территории Владивостока, больше не придётся лично приезжать в офис компании.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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