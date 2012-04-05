Абоненты «Приморского водоканала» могут передать показания счётчика по телефону

ПРИМОРЬЕ, 5 апреля, ZRPRESS. С 5 апреля юридические лица получили возможность передавать показания приборов учёта воды по телефону.

Специалист КГУП «Приморский водоканал» примет данные по многоканальному номеру 265-20-20 . Таким образом, представителям предприятий и организаций, работающих на территории Владивостока, больше не придётся лично приезжать в офис компании.

«Золотой Рог».