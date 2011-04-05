Выпускники нашли формулу успеха

Работодатели Приморья все больше интересуются молодыми и талантливыми выпускниками вузов. Такую тенденцию отмечают организаторы Третьего молодежного форума-конкурса «Формула успеха», финал которого состоялся 31 марта в ДВФУ.

Сформировать кадровый резерв молодых специалистов для компаний, работающих в Приморском крае, поддержать перспективную молодежь, ориентированную на построение профессиональной карьеры на региональном рынке труда – таковы задачи Молодежного форума «Формула успеха». Организаторами мероприятия выступают Региональный центр мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВФУ, Кадровая консалтинговая компания «Карьера-Регион», Региональная сеть кадровых агентств «Успех», при поддержке Департамента образования и науки Приморского края и Управления по делам молодежи Администрации г. Владивостока.

Напомним, что стартовал конкурс в феврале – наиболее активным выпускникам приморских вузов было предложено написать эссе о себе в третьем лице, решить бизнес-кейс, пройти очное собеседование со специалистами кадрового агентства «Успех» и профтестирование. После этих испытаний из более чем 100 участников, было отобрано 55 ребят, которых пригласили принять участие в полуфинале конкурса. Чтобы попасть в финал, ребятам пришлось пройти испытания в форме деловых игр на пяти площадках. В ходе конкурсных заданий определялись как индивидуальные компетенции участников, так и умение работать в команде – было необходимо продемонстрировать умение добиться личной победы, учитывая при этом интересы коллектива. По мнению экспертной комиссии, в состав которой вошел 21 представитель компаний-работодателей и кадровых агентств, выпускники соответствуют тем требованиям, которые сегодня предъявляются к молодому специалисту на рынке труда. В финал вышло 8 наиболее сильных претендентов.

В ходе всего конкурса ребят оценивали работодатели – представители компаний «Мегафон», «СОЛЛЕРС-Дальний Восток», Procter&Gamble (г. Хабаровск), ОАО «Банк «ВТБ», Филиал ООО «Страховая компания «ВТБ Страхование», гостиница «Экватор», «1С-Юманс», а также специалисты кадровых агентств «АНКОР», «Карьера-форум», «Успех» и Управления государственной службы занятости населения Приморского края. Генеральным партнером мероприятия выступила компания «МТС», которая и вручила главный приз победителю. Им стал студент пятого курса Института международного бизнеса ДВФУ Владислав СКЛЯНОВ.

Кроме этого, по итогам конкурса многие участники получили предложения пройти собеседования в компаниях города. Электронный сборник резюме участников форума будет распространен среди работодателей Приморья.

Игорь СОППА, заместитель проректора по учебно-воспитательной работе ДВФУ:

- Мы очень рады тому, что конкурс, который мы начали 6 лет назад как конкурс «Лучший выпускник ДВГУ» сегодня перерос внутривузовские рамки, стал городским и в нем могут принять участие ребята из всех вузов Приморского края. Вопрос реализации выпускников в профессиональной деятельности активно обсуждается на уровне ректората ДВФУ. Мы ведем активную работу по установлению тесных связей с крупными работодателями региона – побывали в Находке, Большом Камне, на Сахалине. Интерес со стороны крупных работодателей, со стороны тех, кто дает работу и возможность продвигаться по карьерной лестнице к молодым кадрам очень высок. И это радует – ведь только совместными усилиями мы можем организовать учебный процесс так, чтобы выпускники были востребованы. Несмотря на то, что победитель в конкурсе всего один, все участники конкурса – своего рода победители уже потому, что они активны, не боятся показывать свои способности потенциальным работодателям.

Ольга ПЕРМЯКОВА, начальник отдела высшего профессионального образования и науки Департамента образования и науки Приморского края:

- Это мероприятие уже стало не только традиционным – с каждым годом оно становится все более актуальным. Сегодня очень большое внимание уделяется со стороны Президента и Правительства именно трудоустройству выпускников вузов. И надо сказать, что положительная тенденция отмечается – с каждым годом процент нетрудоустроенных выпускников в Приморье снижается, в то время как общий выпуск растет.

Вероника ФОМИНА, начальник отдела набора и обучения ОАО «МТС», Макрорегион «Дальний Восток»:

- Наша компания на протяжении последних 5-6 лет участвует во всех конкурсах, которые проводятся для выпускников вузов. И каждый раз итогом этих конкурсов становится предложение о работе нескольким участникам.

Эти конкурсы интересны в первую очередь тем, что здесь ребята показывают свои жизненные, человеческие качества. А именно они являются ключевыми в работе, позволяют развиваться карьерно и профессионально. Сегодня многие ребята совмещают учебу и практическую деятельность, и если при этом они готовы участвовать в конкурсах. Это говорит об их активной жизненной позиции. Нам такие люди нужны – без них наш бизнес просто невозможен.

Елена РАУД, генеральный директор сети кадровых агентств «Успех»:

- В ходе конкурса мы оценивали профессиональные компетенции, умение работать в команде, креативность, творческие способности, навыки презентации, активность, инициативность, и т.д. И мое ощущение – каждый из этих ребят уже победитель только потому, что готов совершенствоваться. Ведь основная изюминка нашего конкурса в том, что нам не слишком важен средний балл диплома. Нам важна жизненная позиция молодых людей. Это не конкурс отличников, это форум активных людей.

Радует нас и активность работодателей – с каждым годом она становится выше и выше.

Галина ПОПОВА, директор Регионального центра мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников:

– Наибольшую активность проявляют, как правило, выпускники экономических и управленческих специальностей, хотя среди конкурсантов есть и экологи, и компьютерщики, и журналисты. Все ребята очень интересные – это и понятно, сюда идут в основном активные, яркие молодые люди. Основное отличие нашего форума от аналогичных конкурсов заключается в том, что мы даем возможность проявить себя не только отличникам учебы. Ведь как показывает опыт, для успешного развития карьеры важны не только «пятерки» в дипломе, но и личностные качества молодых специалистов. Форум «Формула успеха» мы проводим уже в третий раз. Наша задача – сделать так, чтобы конкурсные задания были не только интересными, но и полезными. Именно поэтому формат форума построен по принципу ассесмент-центра, что позволяет экспертам увидеть потенциального кандидата «в действии». В результате несколько конкурсантов получили приглашения на собеседование сразу же после завершения форума.