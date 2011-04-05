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На российском рынке начала работу Ассоциация руководителей служб информационной безопасности
Она будет повышать престиж служб информационной безопасности и их руководителей в бизнесе и обществе. Кроме того, АРСИБ планирует открыть школу менеджмента, участвовать в разработке национальных и международных стандартов и нормативных документов в области ИБ.
Как сообщает пресс-служба АРСИБ, цель ассоциации - способствовать развитию информационного общества, эффективному использованию технологий и средств информационной безопасности. В структуре ассоциации будет шесть основных комитетов.
«Уже в 2011 году АРСИБ намерена стать одним из наиболее влиятельных в России сообществ профессионалов в сфере ИБ», - подчеркивает пресс-служба АРСИБ.
«Членство в ассоциации важно с точки зрения обмена лучшим практическим опытом и консолидации экспертизы в сфере информационной безопасности», - уверена пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна АЙБАШЕВА.
«Любые профессиональные сообщества, которые ставят цель решать совместные отраслевые задачи, важны и полезны, - отмечает президент компании LETA Group Александр ЧАЧАВА. - Другое дело, что в России профессиональные сообщества были успешны в редких случаях. У истоков АРСИБ стоят знаковые фигуры отрасли, и у них есть неплохие шансы решить наболевшие проблемы рынка, такие как законодательство и киберпреступность».
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