«Квадрат» слегка упал в цене

За первый весенний месяц на рынке недвижимости Находки наблюдалось небольшое оживление как на рынке продаж, так и на рынке аренды в жилом сегменте. При этом какого-либо резкого изменения стоимости квадратного метра не произошло, а в некоторых районах цена, наоборот, упала, но незначительно.

По-прежнему по объему предложений самого «ходового товара» - однокомнатных квартир – лидирует Южный микрорайон. Здесь приобрести однокомнатную квартиру можно, имея на руках от 1 млн 300 тысяч рублей до 2 млн рублей. Двухкомнатные квартиры в Южном доходят по стоимости до 2,5 млн рублей.

В центральной части Находки предложений о продаже однокомнатных квартир не так много, и все они предлагаются в старом жилом фонде, поэтому ценник на них составляет порядка 1 млн 250 тысяч рублей. Двухкомнатные в центре обойдутся покупателю от 1,5 млн рублей за квартиру в старом фонде и без балкона и до 1,9 млн рублей за стандартную планировку.

Достаточно внушительный объем предложений и в районе Болота. Здесь готовы предложить от однушек до четырехкомнатных. Больше всего просят при этом за трехкомнатную квартиру новой планировки с двумя балконами на улице Постышева. Квартиру оценили в 4 млн 450 тысяч рублей.

Практически нет предложений на продажу в курортных поселках, входящих в округ. В Ливадии, к примеру, на продажу выставлена всего пара-тройка предложений. Но именно здесь самый активный для округа рынок летней аренды. Этот сектор сейчас замер в преддверии сезона и наплыва отдыхающих. Дома, приближенные к излюбленным отпускниками пляжам, на сегодня активно готовят к сдаче в найм.

В секторе малоэтажного строительства из заметных моментов можно отметить только покупку двух земельных массивов с аукционов мэрии, пригодных под данный вид строительства. Участки расположены по улице Осенняя и Звездная. Еще один достаточно крупный массив, по улице Лесная в поселке Ливадия, будет выставлен на аукцион в апреле. Всего планируется продать 7 лотов общей площадью более 13 тысяч кв. метров.

Достаточно большой объем предложений о продаже уже готовых коттеджей появился на рынке в ожидании летнего сезона. К примеру, на конец марта агентства недвижимости города предлагают к покупке порядка 40 коттеджей и таунхаусов в достраиваемой Врублевке. Стоимость таунхауса колеблется от 5 млн 300 тысяч до 7 млн 100 тысяч рублей.

Среди самых дешевых коттеджей, имеющихся сегодня на рынке, вариант в районе Сидоренко общей площадью 217 кв. метров и стоимостью 3 млн рублей. Самый дорогой объект в этом сегменте сегодня продается за 20 млн рублей и расположен в коттеджном комплексе «Американская деревня». Средняя стоимость коттеджа в Находке на сегодня равна 6 млн рублей, то есть начиная именно с этой суммы у потенциального покупателя есть выбор.

Еще одним недавним трендом рынка продаж стал рост предложений о покупке жилой недвижимости за рубежом. В частности, несколько компаний Находки предлагают приобрести жилье в Болгарии.