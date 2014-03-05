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"Второе дыхание" долевого строительства в Приморье

05 Марта 2014, 14:35 | Приморье

Итоги минувшего года показали значительный рост интереса приморцев к участию в долевом строительстве жилья в многоквартирных домах. В какой-то степени этот интерес подрос на положительной информации о решении проблем обманутых дольщиков во Владивостоке.

Управление Росреестра по Приморскому краю в минувшем году зафиксировало 25%-й рост регистраций договоров долевого участия в строительстве граждан и юридических лиц (2 739 единиц). Дольщики проявляют повышенную щепетильность в отношении текстов уже подписанных договоров. В итоге за год в два раза увеличилось количество зарегистрированных изменений договоров долевого участия - до 1169 единиц. Дольщики стали чаще практиковать переуступку прав требования по договорам участия в долевом строительстве - рост на 69%.

Специалисты считают, что рост этих показателей свидетельствует о растущей привлекательности приморского рынка новостроев, об успешном стимулировании строительства социального жилья для молодых семей, использовании для решения жилищной проблемы материнского капитала и пр.

Успешно росло в крае и ипотечное кредитование, связанное с улучшением жилищных условий приморцев. В целом за минувший год рост регистраций ипотеки составил 14% (всего 21 248 ед.), в т.ч. на 9% - по Владивостоку и на 16% - по краю.

Количество новых записей об ипотеке жилых помещений за год достигло 11902 единиц, что на 1311 ед. или 12% больше, чем в 2012 году.  Особенно высокий рост показала госрегистрация ипотеки, связанной с земельными участками - на 30% (1 031 ед.).

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: долевое строительство  дольщики 



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