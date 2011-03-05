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Приморье примет участие в Международной рыбохозяйственной выставке «Экспофиш-2011»
Единый стенд рыбохозяйственных предприятий Приморья будет представлен на Международной рыбохозяйственной выставке «Экспофиш-2011», организованной федеральным агентством по Рыболовству и ФГУП «Нацрыбресурс». Выставка будет проходить в Москве с 25 по 27 мая.
Как сообщили "ЗР" в управлении рыбного хозяйства Приморского края, среди экспозиций выставки - готовая продукция и консервы, промысловый флот и промвооружение, промысел и рыбопереработка, аквакультура и морекультура, транспорт и логистика, холодильное и складское оборудование, навигация и связь, наука, технология, инновации, одежда и снаряжение, рыбные рестораны, средства спасения на воде, а также СМИ.
Участников выставки ожидает насыщенная деловая программа: торжественное открытие, заседание общественного совета при федеральном агентстве по рыболовству, круглые столы «Устойчивое рыболовство в РФ», «Аквакультура - точка роста инновационного развития рыбного хозяйства РФ», «Рыбохозяйственный комплекс и продовольственное безопасность России». По итогам выставки пройдет награждение победителей конкурса в готовой продукции, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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