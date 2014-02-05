МТС начали разворачивать сеть LTE в Приморском крае

На первом этапе сеть 4G развернута во всех районах г.Владивостока, а также на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), расположенного на острове Русском.

ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) 4 февраля объявило о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Приморском крае.

В сообщении оператора говорится, что на первом этапе ввода в коммерческую эксплуатацию сеть 4G развернута во всех районах г.Владивостока, а также на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), расположенного на острове Русском.

Сеть 4G МТС также работает в городах Уссурийске и Находке.

До конца года МТС планирует развернуть сети 4G в городах Артеме, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Партизанске, поселках Трудовое и Угловое.



"Приморский край является приоритетным регионом для МТС на Дальнем Востоке как с точки зрения инвестиций в развитие сетей связи, так и с точки зрения внедрения инновационных сервисов. На сегодняшний день сеть 3G от МТС доступна более чем 90% населения Приморья. Чтобы удовлетворить спрос пользователей на современные интернет-сервисы, логичным шагом для МТС стал запуск сети 4G стандарта LTE в регионе. Особое внимание МТС уделяет запуску высокоскоростной сети в городах края - в программу развития 4G входит обеспечение современными услугами населенных пунктов, отдаленных от краевого центра, где проникновение проводного интернета ниже, чем в краевой столице", - сказал директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров, слова которого приводятся в сообщении.



В настоящее время собственные сети МТС LTE также действуют в Москве и Московской области, в населенных пунктах Тамбовской, Амурской, Ростовской и Калужской областей, Забайкальском крае, Кировской области, республике Удмуртия, республике Северная Осетия, Псковской области, Хабаровском крае, Новосибирской области и Красноярском крае.

ZRPRESS.RU, Владивосток.