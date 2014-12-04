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"ВымпелКом" развернул сеть LTE в Приморье

04 Декабря 2014, 10:46 | Приморье

Практически каждый десятый абонент оператора в Приморье обладает смартфоном с поддержкой 4G

ОАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн)) ввело в коммерческую эксплуатацию сеть LTE во Владивостоке. В настоящий момент LTE-покрытием обеспечена большая часть жилой застройки города. Сеть развернута в диапазоне 2,6 ГГц, пиковая скорость передачи данных достигает 73 Мбит/с.

"Сейчас практически каждый десятый абонент "ВымпелКома" в Приморье обладает смартфоном с поддержкой 4G. В ноябре 2014 года каждый владелец смартфона в среднем скачал в три раза больше интернет-данных, чем в ноябре 2013 года. Мы рассчитываем, что с запуском 4G темпы роста будут увеличиваться", - сказал директор Приморского филиала "Вымпелкома" Александр ТЕПЛЯКОВ, слова которого приводятся в сообщении оператора.

В 2015 году компания планирует продолжить развитие LTE-сети в Приморском крае. Ранее в 2014 году оператор запустил 4G в Южно-Сахалинске.

LTE-сети "ВымпелКома" на данный момент развернуты в 31 субъекте РФ. Компания планирует до конца года увеличить количество регионов с покрытием 4G до 44.

"ВымпелКом" вместе с другими операторами "большой тройки" (ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) и ОАО "МегаФон" получил частоты для строительства LTE в диапазонах 700-800 МГц и 2,5-2,7 ГГц на конкурсе летом 2012 года. Условия лицензии предполагают, что операторы должны к 2019 году обеспечить покрытие LTE во всех регионах РФ в городах с населением 50 тыс. человек и более.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: сеть  lte  Билайн 



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