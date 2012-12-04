Заокеанская свинина просится на приморские прилавки

Вступление России в ВТО ознаменовалось смягчением правил импорта мяса. Одной из первых «застолбить» свою полку на дальневосточном рынке попыталась Американская федерация по экспорту мяса (USMEF), организовавшая во Владивостоке при поддержке Торгового представительства министерства сельского хозяйства США и Генерального консульства США во Владивостоке специальный Мясной форум.

USMEF представила партнерам из России индустрию по производству свинины, особенности разделки туши, принятые в США, и новые возможности переработки этого ценного продукта.

На встречу пригласили всех, кого может заинтересовать этот пользующийся спросом в США продукт: поставщиков - участников внешнеэкономической деятельности, мясопереработчиков, представителей сектора horeca и торговых сетей. Тур продуктовой дипломатии - назвала форум консул по политико-экономическим вопросам Элизабет МАКДОНАЛЬД.

Надо заметить, что дальневосточники давно оценили качество американского мяса, и в том числе свинины. Как сказал выступивший на форуме заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов ДВТУ Андрей ХЛЫЗОВ, импорт свинины из США на Дальний Восток в настоящее время растет. За 2011 год в регион деятельности ДВТУ было завезено 14 097,42 тонны свинины, за 10 месяцев 2012 года – уже 16 174,66 тонны. Увеличился и удельный вес свинины из США к импорту мяса из всех стран-поставщиков: с 24,23% по итогам 2011 года до 26,41% по итогам 10 месяцев 2012 года. Но, по мнению организаторов форума, региональный рынок мясопродуктов еще не насыщен и может расти.

- Из США импортируется довольно большое количество свежезамороженной свинины, большая часть которой предназначена для последующей промпереработки, для производства деликатесной продукции, колбас, - рассказала глава представительства в Москве Американской федерации по экспорту мяса Галина КОЧУБЕЕВА. - Нам интересно было показать что-то новое, особенности разделки и обвалки, те разрубы, которые могут использоваться в последующем для порционного контроля и быть интересны для розничных сетей, для удобства последующей готовки конечным потребителем.

Профессиональный разговор на заданную тему начал признанный специалист мясной индустрии из США Райан ПАРСОН. Он рассказал об индустрии производства свинины в США, программах безопасности, стандартах качества, вкусовых особенностях американской свинины, сравнивая по некоторым показателям вырезку из свиной грудки с аналогичным продуктом из мяса кур, и порой в пользу свинины. А затем почти классическая лекция или презентация перешла в практическое занятие - мастер-класс по разделке крупных разрубов в соответствии с американскими стандартами и правилами.

За профессиональными действиями специалиста внимательно следили не только его коллеги - российские мясопереработчики и рестораторы. Практически каждому мужчине время от времени приходится брать в руки нож, чтобы приготовить мясо на любимые в России шашлыки или на барбекю, которое уважают в Америке. Так что мастер-класс от Райана Парсона был полезен и для них.

Хотя, показывая на практике, как нарезать правильные стейки и из какой мышцы будут особенно нежными медальоны, эксперт всякий раз апеллировал к предпринимателям, занимающимся переработкой - такая разделка туши позволяет существенно увеличить стоимость конечного продукта. Но, несмотря на более высокую цену, небольшие упаковки с порционными кусками мяса пользуются у современных покупателей стабильным спросом.

Эту мысль подтвердила и Наталья Ливицкая, представляющая на форуме Владивостокскую компанию «ЛОСТОРОС», которая специализируется на оптовых поставках, а также розничных продажах полуфабрикатов, изготовленных из импортного мяса в собственном цехе. Наталья подчеркнула, что мясо, разрезанное на правильные стейки, пользуется спросом и в Приморье. Для многих важно иметь возможность быстро разморозить и приготовить блюдо, не затрачивая никаких усилий и времени на разделку мяса.

Российские гости высоко оценили мероприятие. «Мы занимаемся переработкой мясопродуктов. Выпускаем замороженные фарши, бифштексы, ромштексы, котлеты, в том числе и из импортного мяса. Поэтому было полезно услышать о высочайших стандартах, действующих в США, в том числе и ветеринарных, думаю, нас ожидает в скором времени в связи с вступлением в ВТО то же самое. Интересно было посмотреть на то, как они разделывают тушу, хотя мы в основном работаем с уже разделанным блочным мясом. И, как и рекомендовал американский эксперт, производим продукцию, рассчитанную на конечного потребителя - котлетки для гамбургеров, порционное мясо - отбивные котлеты. Торговые сети, а значит, и покупатели, хорошо их разбирают», - рассказал директор компании «САВОС» Александр ГУРКО.

Обсуждая планы построить в Приморье пять крупных свиноводческих комплексов, Александр Гурко заметил, что места на рынке хватит всем, подчеркнув, что мало вырастить поголовье, сегодня рынок требует организации современной переработки, и американский опыт в этом смысле очень интересен.

Ирина БАРАННИК, "Золотой Рог".