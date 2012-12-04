Управление многоквартирными домами приморцев - в руках их жильцов

Жилищное законодательство изменило представление об управлении многоквартирными жилыми домами. Остается лишь этим пользоваться. Но никто не торопится. Это констатировали участники круглого стола «Эффективное управление многоквартирным домом».

«К стандартам качества жилищных коммунальных корпусов предъявляются высокие требования», - озвучила на заседании общие принципы управления домами начальник отдела государственного жилищного надзора Приморского края Наталья ВОЛОДЧЕНКО. И основную проблему, из которой вытекают постоянные нарушения в сфере ЖКХ, Наталья Володченко видит в непрописанной процедуре самоуправления и полномочий управления домами.

«Если в 2011 году было 842 обращения-жалобы, то на данный период уже 1862. Кроме того, в связи с введением Жилищного кодекса 18 июля 2011 года полномочием государственно-жилищного надзора стало осуществление проверки уставов ТСЖ и прочего. Мы проверили порядка 96 ТСЖ, и только три соответствовали требованиям законодательства», - сказала она.

По словам начальника отдела государственного жилищного надзора Приморского края Сергея МАНДРЫКО, возросло количество административных дел. Это говорит о бездействии со стороны лиц, осуществляющих управление домами. Иными словами, неясно, зачем они вообще осуществляют эту деятельность. «Даже обыкновенной сметы на обслуживание дома не знают ни собственники, ни совет многоквартирного дома. Многие жильцы даже не знают, кто является управляющим. Но основная проблема – это непонимание УК своей задачи, с которой они должны справляться – обеспечение безопасного и благоприятного проживания».

Сергей МАНДРЫКО, начальник отдела государственного жилищного надзора Приморского края, продолжил тему Натальи Володченко, отметив, что возросло количество административных дел. Это, по его словам, говорит о бездействии со стороны должностных и юридических лиц, осуществляющих мероприятие управления многоквартирными домами, то есть сложилось непонимание, зачем они вообще осуществляют эту деятельность. «Если касаться ТСЖ, получается, что в большинстве случаев даже обыкновенной сметы на обслуживание дома не знают ни собственники, ни даже совет многоквартирного дома. Как показывают опросы, многие жильцы даже не знают, кто является управляющим. В ходе проверок выяснилось, что документация многих управляющих организаций составлена и подписана с нарушениями. Но основная проблема – это непонимание управляющими компаниями основной задачи, с которой они должны справляться – обеспечение безопасного и благоприятного проживания».

Наталья ВОЙНОВСКАЯ, заместитель председателя общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Владивостока прокомментировала причину недобросовестности жилищных управлений. «Многие не понимают, что за общее домовое имущество они должны нести ответственность. К примеру, очень сложно провести общее собрание жильцов, в больших домах – почти невозможно. Таким образом, сами жильцы дают почву для возможности мошенничества. И вот, по инициативе главы города в сентябре была создана школа «Управдом», цель которой – научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управленцев».

Досье "ЗР"

За пять занятий в «Управдоме» получили уроки уже 492 участника, из них – 27% повторно. Сейчас параллельно открываются школы ТСЖ и ЖСК. Занятия бесплатны, проводятся в субботу, в актовом зале администрации.

Наталья Войновская предлагает рассмотреть вопрос об оплате труда председателям советов домов законодательно. Оплату работы активистов она предложила возложить на самих жильцов.

По мнению участника круглого стола Сергея ВЯЛЫХ, основной формой управления должно стать ТСЖ. Однако практика показывает, что люди пока не готовы к этому, и основной формой стали УК.

Сергей Вялых озвучил выявленные антимонопольной службой проблемы. «Управляющие компании с долей более 35% на рынке услуг по управлению во Владивостокском округе не выявлены. Следовательно, нет тех организаций, которые мы признаем доминирующими. Многие «перекосы» связаны с тем, что МО в свое время отстранились от процесса выбора способа управления жилыми домами. Процесс сдвинулся с «мертвой точки» после рассмотрения 6 мая 2010 года дела об отношении администрации Владивостока, где было прописано проведение администрацией открытых конкурсов по отбору управляющих организаций», - сказал он.

Также речь шла об отсутствии критериев эффективного управления жилым домом. А раз нет критериев – нет аргументов, почему население одной УК довольно, другой нет, и слишком сложным становится желание сменить одну управляющую компанию на другую. Еще одна проблема – это те дополнительные тарифы, которые УК устанавливают за свои услуги. Если законодательством регулируются цены на жилищные услуги, то на содержание дома нет. А к ним могут относиться расчет размера платы за жилье, ведение базы данных, доставка платежных документов и прочее.

На круглом столе заместитель директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Владимир БАБИЧ озвучил информацию о домах, в которых планируются ремонтные работы. «Количество домов со степенью износа более 30% составляет по площади порядка 9 млн кв. метров. Это тот объем жилищного фонда, который в первую очередь требует проведения капитального ремонта. На территории Приморского края с 2008 по 2012 годы планировался ремонт в 1743 домах. Уже на 2013 год общая стоимость заявок составит порядка 650 млн рублей».

Все сводится к тому, что без участия граждан ни одна из перечисленных проблем не сдвинется с места. Для их решения недостаточно усилий власти. Горожанам необходимо немного подучить законодательство и стать более активными. Если ничего не менять, то, как бы сильно руководители ни старались помочь населению – шансов на улучшение ситуации катастрофически мало.

Надежда САВИНЫХ, "Золотой Рог".