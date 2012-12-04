В Приморье будет строиться жилье эконом-класса

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства («РЖС») объявил о проведении первых «голландских» аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками в целях строительства жилья экономического класса, соответствующих условиям эконом-класса.

Потенциальным застройщикам предлагаются участки в Приморье – в Уссурийске и в Новочеркасске Ростовской области. В Уссурийске предложен участок площадью 35,1 га, расположенный в п. Тимирязевском. Начальная цена аукциона предложена в размере 41 650 рублей за 1 кв. метр общей площади. Шаг аукциона, который будет идти на понижение, - 500 рублей.

Победитель получит право безвозмездного срочного пользования на пять лет со дня подписания акта приема-передачи участка. От застройщика требуется построить, как минимум, 33 450 кв. метров общей площади малоэтажных многоквартирных жилых домов. Жилье должно соответствовать нормативам экономкласса.

Аукционы по земельным участкам под строительство малоэтажного жилья в Уссурийске и Новочеркасске состоятся в Москве 24 декабря 2012 года.

Решения о проведении «голландских аукционов» Фонд «РЖС» принимает на основании ходатайств субъектов РФ, составленных по предложениям органов местного самоуправления. Такие ходатайства должны содержать сведения о потребности в жилье экономического класса в конкретном муниципальном образовании, а также о необходимом количестве квартир и их площади.

Фонд объявил о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды трех земельных участков во Владивостоке, входящих в состав единого лота, общей площадью 1,91 га, расположенных по адресу: Владивосток, улица Щитовая (бухта Горностай), дом 1.

Начальная цена права на заключение договора аренды составляет 17 миллионов 464 тысячи рублей, в том числе НДС 18%. Шаг аукциона – 870 тысяч рублей.

Досье "ЗР"

Торги по «голландской системе» ведутся на понижение цены продажи 1 кв. метра жилья экономического класса. Стартовая цена определяется равной средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья, устанавливаемой Госстроем ежеквартально для конкретного субъекта РФ.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".