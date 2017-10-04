Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума

Барьером на пути реализации крупных животноводческих проектов в Приморье может стать до сих нерешенная проблема распространения африканской чумы свиней (АЧС), от которой два года назад пострадали предприятия в Спасском районе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На прошлой неделе один из крупнейших в России производителей свинины - группа «Русагро» сообщила об обнаружении АЧС на одной из своих свиноводческих площадок в Белгородской области.

Барьером на пути реализации крупных животноводческих проектов в Приморье может стать до сих нерешенная проблема распространения африканской чумы свиней (АЧС), от которой два года назад пострадали предприятия в Спасском районе. На прошлой неделе один из крупнейших в России производителей свинины - группа «Русагро» сообщила об обнаружении АЧС на одной из своих свиноводческих площадок в Белгородской области.

Выступая на II Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ сообщал, что в отличие от регионов в центральной России, где складывается худшая за последние годы ситуация с распространением АЧС, на Дальнем Востоке ситуация достаточно благоприятная, но требует принятия дополнительных мер, чтобы защитить территории от заноса этого заболевания.

Глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ рассчитывает, что все изменения в законодательство для борьбы с распространением АЧС будут приняты до конца года.

«Региональные ветслужбы не подчиняются ни Россельхознадзору, ни Минсельхозу, порой в регионах складывается неуправляемая ситуация. Мы (Минсельхоз - прим. «ЗР») предлагаем расширить полномочия Россельхознадзора по контролю за деятельностью региональных ветслужб. Нами подготовлен пакет инициатив, уверен, что при вашей поддержке мы сможем вместе с коллегами из заинтересованных ведомств до конца года принять все перечисленные поправки в законодательство. Только обеспечив строгий контроль и безопасность продукции, мы сможем стабилизировать ситуацию внутри страны, а также сможем рассчитывать на открытие экспортных рынков», - заявил Александр Ткачев, выступая на «Парламентском часе» в Госдуме.

В Белгородской области в соответствии с постановлением губернатора «Русагро» незамедлительно установила карантин и приступила к ликвидации поголовья. Как правило, при обнаружении АЧС все поголовье в очаге забивается. Всего на Белгородчине может быть уничтожено более 17 тыс. свиней, все поголовье предприятия застраховано, в том числе от риска заражения АЧС.

В России АЧС регистрируется с 2007 года. Она входит в группу особо опасных инфекций. Вакцины от нее нет. Поскольку в очаге болезни забивается все поголовье, это приводит к большим экономическим потерям. Для человека АЧС не опасна.

Африканская чума свиней в Омской области впервые была зарегистрирована 13 июля. Количество очагов заболевания в регионе с момента возникновения первого превысило три десятка. В регионе действует режим ЧС. На прошлой неделе вирус зарегистрировали на территории Нижегородской и Саратовской областей.