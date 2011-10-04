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В Артеме открылось современное овощехранилище
Комплекс для хранения картофеля и овощей в Артеме был построен в течение полугода. Заказчиком строительства выступила Приморская овощная опытная станция. Максимальный объем продукции под хранение – три тысячи тонн.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, сейчас в здании ведется подготовка к монтажу вентиляционного и холодильного оборудования, которое позволит хранить продукцию в течение длительного времени.
В Приморье это не первое овощехранилище. Так, в этом году в Лесозаводском районе было введено в эксплуатацию объемом на одну тысячу тонн продукции. Такое строительство выгодно не только сельхозпроизводителям, но и потребителям. Благодаря овощехранилищам крестьяне могут сохранять выращенную продукцию в хорошем состоянии и реализовывать ее населению в течение всего года, а не продавать перекупщикам из-за отсутствия условий хранения. Исключение посредников позволит значительно снизить стоимость продукции для населения.
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