В Артеме открылось современное овощехранилище

Комплекс для хранения картофеля и овощей в Артеме был построен в течение полугода. Заказчиком строительства выступила Приморская овощная опытная станция. Максимальный объем продукции под хранение – три тысячи тонн.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, сейчас в здании ведется подготовка к монтажу вентиляционного и холодильного оборудования, которое позволит хранить продукцию в течение длительного времени.

В Приморье это не первое овощехранилище. Так, в этом году в Лесозаводском районе было введено в эксплуатацию объемом на одну тысячу тонн продукции. Такое строительство выгодно не только сельхозпроизводителям, но и потребителям. Благодаря овощехранилищам крестьяне могут сохранять выращенную продукцию в хорошем состоянии и реализовывать ее населению в течение всего года, а не продавать перекупщикам из-за отсутствия условий хранения. Исключение посредников позволит значительно снизить стоимость продукции для населения.