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Выставка «Дальагро. Продовольствие» строит деловой мост

04 Октября 2011, 18:45 | Приморье

На выставке «Дальагро. Продовольствие», проходившей в последних числах сентября во Владивостоке, была представлена продукция не только приморских предприятий, но иностранных компаний, заинтересованных в завоевании российского рынка.

Японские, южнокорейские и китайские компании предложили широкий ассортимент: от привычных соусов и лапши до всевозможных кондитерских изделий и эксклюзивных новинок. Но не только продукты питания на этот раз демонстрировали иностранцы. Из Южной Кореи во Владивосток прибыли свежие цветы, причем представлены они были немалым количеством наименований – более десяти видов. Впервые приморскую столицу посетила японская компания Tsubasa Trading International, целью которой стало, по словам ее президента Сирои КЭНЪИТИ, обеспечить функции делового моста между Японией, Россией и странами бывшего СНГ.

На выставке компания показала гостям сувенирную продукцию, морепродукты. Но ее интересы не исчерпываются продажей отдельных видов товара. Компания Tsubasa Trading International оказывает услуги по поддержке японо-российского бизнеса, разработки и продажи совместной продукции, приобретению авторских прав в Японии и России. И в Приморье они надеются найти российских партнеров.

Автор: Елена Абашева
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