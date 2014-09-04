Горнорудная промышленность Приморья – поиск новых точек роста

Приморский край знаменит своими месторождениями цветных металлов. Интерес к ним возник практически сразу же после присоединения этой территории к России. Одним из первых недра Приморья стал осваивать известный предприниматель Юлий Бринер. Он закрепил за собой право на разработку богатого свинцово-цинкового месторождения в поселке Тетюхе (сегодня – Дальнегорск).

Пик рассвета горнорудной отрасли в крае пришелся на советское время. Приморские предприятия обеспечивали своей продукцией всю страну: цинковым и свинцовым концентратами до 40% , оловянным – до 25%, продуктами бора – до 100%. При этом продукция успешно экспортировалась за рубеж. На дальнегорские предприятия приезжали работать лучше специалисты со всей страны, которые сразу обеспечивались жильем. Уровень зарплат, медицинского обслуживания, образования в городе был намного выше, чем в среднем по краю.

С начала 1990-х годов бизнес «Бора», «Дальполиметалла», «Приморский ГОКа», Ярославского Горно-обогатительного комбината и других горно-металлургических предприятий края нельзя назвать успешным. Постепенно сужался рынок сбыта продукции, снижались объемы производства и, как следствие, серьезно сократился штат работников. Это поставило муниципалитеты, для которых эти предприятия являются градообразующими, на грань выживания.

Сегодня в условиях высоких тарифов и неблагоприятной рыночной конъюнктуры находятся в поисках путей выхода из сложившейся ситуации. При этом они эксплуатируют старые, почти выработанные месторождения, освоенные еще при советской власти, и работают на морально устаревшем оборудовании. Очевидно, что необходимы модернизация производства, диверсификация линейки выпускаемой продукции и поиск новых рынков сбыта. Может, пришло время все это начать?

О серьезном возрождении горнорудной отрасли в Приморье впервые было объявлено главой региона Владимиром Миклушевским в ходе рабочих поездок по краю. По мнению специалистов, развитие горнорудной отрасли Приморья во многом тормозится из-за недостаточной геологической разведки новых месторождений. В Светлогорье, Лесозаводске и Кавалерово Владимир Миклушевский объявил о начале работ в этой сфере. «Мы договорились с Примнедрами и Минприроды, что на геологоразведку будут выделяться средства из федерального бюджета, а мы со своей стороны готовы предусмотреть средства и в региональном бюджете. В следующем году в Лесозаводском начнется геологоразведка графитовых, а в 2016 году – разведка марганцево-железорудного месторождения». В поселке Восток Красноармейского района градообразующая компания ОАО «Приморский ГОК» уже заканчивает геологоразведку месторождения «Скрытое». «Перспективы у производства есть всегда, отметил главный инженер предприятия Игорь Данилов, - главное, не сидеть сложа руки. Теперь важно, чтобы не затянули с прокладкой электрических сетей к месторождению и строительством дороги».

В Хорольском районе, где в поселке Ярославский находится печально известный горно-обогатительный комбинат, главой региона предложены возможные сценарии разрешения ситуации до момента возобновления работы ГОКа. Первый - это запуск цинкового производства. Второй вариант - введение новой технологии переработки руды. Людей будут трудоустраивать, без работы они не останутся.

Одним из ключевых решений, которые должны помочь успешному развитию горнорудной отрасли, стало создание Союза горнопромышленников Приморья. В Дальнегорске, где работают два крупнейших отраслевых предприятия – «Бор» и «Дальполиметалл», - Владимир Миклушевский представил председателя ассоциации – Алексея Авершина. «Задача организации - защита интересов приморских предприятий на краевом и федеральном уровне. Совместно с региональными властями и промышленниками мы должны разработать программу развития отрасли на 10 лет вперед, - рассказывает Алексей Авершин. – В перспективе в Приморье появится металлический передел, который позволит выпускать не концентрат, а продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это очень важно, потому что сейчас горно-металлургические предприятия края разрознены и выживают в одиночку, несмотря на то Приморье богато месторождениями цинка, вольфрама, серебра и свинца. Есть даже запасы сапфиров, которые, по мнению экспертов, у нас находятся в промышленных объемах».

Как и в любой другой отрасли, важно сохранить специалистов, ведь если люди остаются невостребованными, они уходят, а найти новые квалифицированные кадры часто бывает непросто. Безусловно, создание металлургического передела, а иными словами горно-металлургического кластера требует новых технологий и, следовательно, подготовленных кадров. Промышленникам было предложено составить перечень необходимых специальностей, по которым можно будет создать новые учебные программы в ДВФУ.

Впереди много работы, ведь проблемы в горнорудной отрасли копились годами. Наступит ли ренессанс отрасли в крае, покажет время. Однако очевидно, что пора что-то здесь менять уже давно пришла.

ZRPRESS.RU, Владивосток.