Туристическим предприятиям Приморья помогут адаптировать сервис для китайцев

В рамках автопробега «7 чудес Приморского края», который стартует уже 13 августа, представители Приморского Туристско-информационного центра проведут круглые столы и мастер-классы для представителей администраций муниципальных районов и работников туристической отрасли. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", одним из основных мероприятий станет презентация проекта федерального масштаба – «China Friendly» («Дружественный Китай»).

Экспедиция «7 чудес Приморского края» состоится в регионе уже во второй раз. В этом году участники автопробега проедут по 10 районам Приморского края, где выберут лучшие объекты туристического показа. Как отметили организаторы, на этот раз принято решение сделать акцент на «исследовании» достопримечательностей приграничных районов, а также на выявлении лучших событийных мероприятий, которые в дальнейшем будут включены в Календарь событий Приморья.

В рамках авторской программы «Гостеприимное Приморье» специалисты Туристско-информационного центра проведут серию обучающих мероприятий для представителей муниципалитетов. Один из круглых столов будет посвящен презентации проекта «China Friendly: работа с китайскими туристами, возможности привлечения китайских туристов в район».

Напомним, что в рамках IV Российско-китайского туристического форума, который прошел 22 марта в Москве, департамент туризма Приморского края и ассоциация «Мир без границ» подписали соглашение о сотрудничестве. С того момента Приморье получило возможность работать по специальной программе ассоциации «China Friendly» и сертифицировать на соответствие ее требованиям предприятия туристской сферы. Среди них – места размещения, общественного питания, предприятия торговли, туркомпании, транспортные средства и сервис выставочных и бизнес-центров.

«Основную часть туристического потока Приморья составляют гости из Китайской Народной Республики – по количественным показателям мы идем сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому мы должны обеспечить китайским туристам условия наиболее комфортного пребывания в нашей стране. Стиль жизни и привычки жителей Поднебесной значительно отличаются от российских, а проект «China Friendly» как раз комплексно помогает организациям, ориентированным на прием китайских туристов, адаптировать сервис и тем самым продемонстрировать свой профессионализм и умение встречать восточных гостей», – отметила директор Туристско-информационного центра Дарья Гусева.

Эксперты отмечают, сертификация по программе – прямой выход на китайский туристический рынок, благодаря информационно-рекламной поддержке в китайских СМИ и турагентствах. Отметим, на сегодняшний день статус «China Friendly» имеют уже три достопримечательности Владивостока – это гостиницы «Азимут», «Экватор», и туристический центр «Гавань».

В рамках автопробега по программе «Гостеприимное Приморье» также пройдут семинары на темы: «Безопасность туристов, антитеррор» и «Памятка для туриста на маршруте», и мастер-классы по работе с иностранными туристами, которые включат в себя обучение базовым фразам на иностранных языках.

Напомним, что «Гостеприимное Приморье» – это специальный проект Туристско-информационного центра Приморского края, направленный на повышение уровня квалификации сотрудников туристической сферы, а также уровня обслуживания и качества информирования туристов о потенциале региона.

Чтобы стать участниками программы «Гостеприимное Приморье» и проекта «China Friendly», необходимо отправить заявку в туристско-информационный центр Приморского края по адресу: 690091, Владивосток, улица Семеновская, 29 (отель «Хёндэ»).

Телефоны: 8 (423) 240-71-21, 8 (914) 733-38-96, факс: 8 (423) 240-71-20. E-mail: 7chudesinfo@gmail.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.