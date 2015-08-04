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"Шереметьево" заказало оценку акций аэропорта "Владивосток"
АО "Международный аэропорт Шереметьево" заказало АО "КПМГ" (российское подразделение KPMG) оценку рыночной стоимости 100% и 1 обыкновенной акции "Терминал Владивосток" и 100%, 52,16% и 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток". Стоимость услуг оценщика составит 2,288 млн рублей. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":
Международный аэропорт Владивостокеще в августе прошлого года объявило о продаже 52,16% акций ОАО "Международный аэропорт Владивостока" и 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток". Ранее гендиректор "МАШ" Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал стоимость доли более чем в 4 млрд рублей.
Однако процесс продажи аэропорта затянулся, "Шереметьево" закончил прием заявок в середине декабря прошлого года. В феврале компания сообщила, что победителем конкурса был признан консорциум РФПИ, БазЭла и сингапурский Changi.
В июне 2015 года Михаил Василенко сообщал, что консорциум предлагает рассрочить платежи за доли в аэропорту Владивостока. Гендиректор "Шереметьево" выразил надежду, что сделка закроется в течение текущего года.
"Мы продолжаем работу по закрытию сделки в соответствии с планами и финализируем последние детали договоренностей совместно с партнерами. Техническое закрытие сделки ожидается до конца текущего года", - подтвердили в РФПИ. В "БазЭле" подтвердили информацию от РФПИ.
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