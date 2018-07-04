Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка

Жители Владивостока, Артёма и Партизанска с 1 июля начнут платить по новым тарифам за тепло и горячую воду, сообщает АО «ДГК». Кроме того, озвучены планы по повышению тарифов на вывоз мусора. По предварительной информации - на 12%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, в соответствии с Постановлением департамента по тарифам Приморского края № 72/2 от 19 декабря 2017 года тариф на услуги отопления для потребителей энергокомпании во Владивостоке, Артеме и Партизанске составит 2 239,55 руб./Гкал с учетом НДС.

Тариф на горячую воду для домов с ЦТП в соответствии с Постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края № 73/8 от 20.12.2017 составит во Владивостоке 158,99 рублей за кубический метр с учетом НДС.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.