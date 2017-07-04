Бензин не может не дорожать

Производителям все труднее сдерживать цены на фоне повышении налоговой нагрузки и инфляционных процессов

С началом лета бензин на Дальнем Востоке начал дорожать. Так, на Камчатке первыми подняли цены мелкие АЗС, а потом и оптовый поставщик топлива на полуостров. Местные водители даже бросились за защитой в антимонопольную службу, хотя рост всего-то составил 2%. В материковой части Дальнего Востока и того меньше. Например, по данным Росстата, в Приморском крае на 26 июня рост цен за полгода на автомобильный бензин составил всего полпроцента, что ниже инфляции в 3 раза. Вот только это подорожание, похоже, - не последнее в этом году.

Можно, конечно, все увязать с отдаленностью дальневосточных регионов от перерабатывающих заводов и транспортными затратами. Но и в других районах России начали расти средние потребительские цены на топливо - производителям после завершения традиционных весенних ремонтов заводов стало все труднее удерживать стоимость топлива на прежнем уровне. При этом в опте цены остаются стабильны, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках.

По данным Росстата, за неделю с 19 по 25 июня средние цены на бензин выросли на 4 копейки и составили 38,06 рубля за литр, цены на дизтопливо поднялись на 3 копейки - до 38 рублей за литр. С начала года бензин подорожал на 4,3%, дизельное топливо - на 3,5%.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 26 июня подросла на 4 копейки, до 34,29 рубля за литр, Аи-92/Аи-93 подорожал на 6 копеек - до 36,98 рубля, цены на Аи-95 и выше выросли на 4 копейки, до 40,01 рубля.

Рост цен на бензин отмечался сразу в 46 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Так, в Петропавловске-Камчатском, Чите, Черкесске цены на него выросли на 0,7-0,9%. В Москве и в Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,1%. Между тем эксперты предсказывают, что бензин в этом году подорожает на полтора рубля.

По данным ИА «Кам 24», в конце июня на Камчтатке цены подняли ООО «Топливный союз Камчатки», «Востокнефтепродукт», ООО «Нефтесоюз Камчатки», «Камчатская топливная компания». Бензин АИ-92 на заправках компаний теперь стоит 44 рубля 80 копеек за литр (до повышения стоил 43 рубля 90 копеек). АИ-95 подорожал до 47 рублей 70 копеек (стоил 46 рублей 90 копеек). Дизельное топливо выросло в цене до 46 рублей 60 копеек за литр.

В марте этого года эти же операторы уже повышали ценники на топливо, ссылаясь на подорожание оптовых поставок нефтепродуктов. Примерно через три недели компании снизили цены. Тогда президент Некоммерческого партнерства владельцев автозаправочных станций (в объединение входят ТСК, НСК, ВНК, КТК) Борис ДОБЖЕНЕЦКИЙ заявил, что уменьшить стоимость топлива на АЗС удалось за счет того, что компании нашли альтернативного поставщика топлива. Хотя есть версия, что операторы переписали ценники после грозного окрика местных властей.

Еще в декабре прошлого года глава «Лукойла» Вагит АЛЕКПЕРОВ прогнозировал плавный рост цен на топливо в России в 2017 году на 8-12% в связи с повышением акцизов на дизельное топливо и бензин. Он отмечал, что с 1 января 2017 года вновь повышаются акцизы на бензин и дизтопливо «в пределах 2 рублей». «Мы, конечно, не будем в один день перекладывать (эту нагрузку – «ЗР») на потребителя. Но в течение года будет рост на 8-12%», - отмечал глава «Лукойла».

Не секрет, что в РФ доля налогов в цене литра 95-го бензина составляет около 60%. И неуклонное увеличение налоговой нагрузки год от года лишь увеличивает этот процент.

А вот глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь АРТЕМЬЕВ уверен, что розничные цены на топливо в большинстве российских регионов в ближайшие годы не превысят уровень инфляции. «Есть биржевая торговля, есть регистрация биржевых контрактов, есть ежедневный индекс нетбэков. Все эти три могучих индикатора ниже инфляции… У нас никогда ни одно топливо не росло выше инфляции и не будет, несмотря на введение акцизов», - цитирует «РИА Новости» руководителя ФАС.

Напомним, прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию в РФ по итогам 2017 года на уровне 3,8%.

По словам Игоря Артемьева, ФАС зафиксировала завышенную стоимость топлива только в Крыму и Севастополе. Он уточнил, что стоимость бензина марки А-95 на крымских автозаправках достигает 44 рубля за литр. «Мы считаем, что здесь есть сговор», - пояснил глава ФАС. Господин Артемьев отметил, что ФАС будет штрафовать завышающих цены на бензин трейдеров в этих двух российских субъектах. В других регионах антимонопольный орган не видит повода для реагирования. В частности, на той же Камчатке повышение цен на бензин и дизельное топливо на 70 копеек ниже увеличения налоговой нагрузки, уровня инфляции и средних темпов роста цен на нефтепродукты в Дальневосточном федеральном округе. При этом на фоне традиционного ежегодного закрытия на ремонт НПЗ в Хабаровском крае топливо теперь доставляется из других регионов, что значительно увеличивает затраты на доставку до Камчатки.

По оценке аналитиков, в 2014 году маржа НПЗ в России при цене нефти $97,6 была на уровне 6,3%, в 2015 году она упала до 1,8%, а в 2017‑м сократилась до нулевого уровня при цене на нефть около $50 за баррель. Эту оценку косвенно подтверждает статистика Минэнерго, по которой производство топлива в России падает.

«Российский топливный рынок вошел в летний сезон 2017 года со скромными запасами автобензина, сниженным производством этого товара и локальной нехваткой дизтоплива в Восточной Сибири. Эта проблема отражает не только и не столько масштабную ремонтную программу на НПЗ в первой половине 2017 года и недостатки планирования в нефтяных компаниях, столько тот факт, что производители научились управлять биржевой ценой. Устранить эту проблему позволит лишь многократное увеличение нормативов биржевых продаж нефтепродуктов», - пишут в обзоре Михаил ТУРУКАЛОВ из «Аналитики товарных рынков» и Ринат ХАНТЕМИРОВ из «Мобойла».

Так, на бирже должно торговаться 70 процентов выработанного бензина (вместо десяти) и 30 процентов дизеля (вместо пяти), считают эксперты. Нынешний норматив был принят четыре года назад, его пора поднимать, так как у компаний есть возможность продавать больше товара.

В итоге большинство экспертов сходится на том, что ценники на АЗС все же будут прирастать. «На текущий момент ожидается сезонное повышение цен, а в целом за год, скорее всего, темпы роста цен могут превысить инфляцию. Причем, скорее всего, в первую очередь это будет происходить на несетевых АЗС, поскольку их сложнее контролировать. В то время как вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) имеют более широкие возможности для получения прибыли», - отмечают аналитики.

Тем временем кабинет министров России внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает введение штрафов за продажу суррогатного топлива на автозаправочных станциях (АЗС), чем часто грешат так называемые «независимые» торговцы, не гнушающиеся в погоне за высокой прибылью торговать заведомо некачественным товаром.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) система штрафов за нарушения требований технических регламентов к топливу уже установлена. Индивидуальные предприниматели за продажу суррогатного топлива на АЗС сейчас выплачивают штраф в размере 20-30 тыс. рублей, а юридические лица — 100-300 тыс. рублей.

Разработанный правительством законопроект дополняет КоАП новой статьей об административной ответственности за оборот некачественно автомобильного и авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей. Согласно законопроекту, все виды реализуемого топлива должны содержать информацию о его содержании и быть промаркированы. Штрафы для нарушителей могут составить от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. «Предлагаемые проектом федерального закона изменения в КоАП позволят исключить из оборота некачественное и небезопасное для использования топливо», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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