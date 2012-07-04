Приморские власти не хотят развивать пригородное ж/д сообщение

В крае не предусмотрены средства на компенсацию выпадающих доходов пригородных пассажирских компаний. Власти Приморья не хотят развивать пригородное железнодорожное сообщение, сделала вывод пресс-служба РЖД.

Негативным образом на транспортном обеспечении региона в пригородном железнодорожном сообщении сказывается неурегулированность вопроса компенсации выпадающих доходов пригородным пассажирским компаниям.

Органами госвласти пяти субъектов РФ не предусмотрены средства в бюджетах на компенсацию выпадающих доходов пригородных пассажирских компаний. К ним относятся Владимирская область, Тверская область, Ленинградская область, Приморский край. На практике это означает, что пригородные поезда работают в убыток. В Приморье эта проблема тянется ни один год.

К регионам, компенсирующим от 11% до 20% убытков, относятся: Ульяновская область – 20%, Ярославская область – 18%, Калининградская область. «Таким образом, проблема состоит в том, что в транспортной политике регионов отсутствует должное внимание железной дороге», - говорится в сообщении.

«Золотой Рог».