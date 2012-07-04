С 1 июля жить в Приморье стало существенно дороже

В воскресенье, 1 июля, вступили в силу сразу несколько государственных нормативных актов, которые увеличили цены и тарифы в самых разных сферах жизни. При этом удорожание коснулось всех без исключения - от автомобилистов до пенсионеров.

В первую очередь удорожание скажется на нарушителях ПДД. За тонировку стекол автомобилисту грозит лишение не только 500 рублей, но и номерных знаков. А к радости пешеходов, неуклонно вытесняемых с тротуаров на проезжую часть, в несколько раз выросли штрафы за неправильно припаркованный автомобиль. До 1 тыс. рублей увеличен штраф за парковку на тротуаре или пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним. Ранее нарушитель мог отделаться предупреждением или штрафом в 300 рублей.

До 1 тыс. рублей увеличен штраф и за парковку на автобусной остановке и ближе 15 метров от нее, а движение по выделенной для общественного транспорта полосе обойдется водителю в 1500 рублей. На полторы «штуки» облегчит кошелек владельцев транспортных средств и нарушение правил движения в жилых зонах.

Пьянству – очередной бой!

Предпринят очередной шаг по деалкоголизации населения: с 1 июля на 30% подорожало спиртное и увеличились штрафы за его распитие в неположенных местах.

Согласно приказам, подготовленным Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и опубликованным на ее сайте, с 1 июля установлены новые минимальные цены для розничной продажи алкогольных напитков крепостью выше 28 градусов, ниже которых стоимость спиртного на прилавках магазинов снижаться не может.

В итоге минимальная розничная цена поллитровки водки увеличилась с 98 до 125 рублей, коньяка – с 193 до 219 рублей, бренди и других напитков, произведенных из винных дистиллятов и коньячных спиртов, - с 165 до 190 рублей.

Минимальную цену для водки впервые ввели два года назад, и она составляла 86 рублей. Сделали это для того, чтобы выдавить с прилавков «паленые» поллитровки, указав потребителям ценовой ориентир добропорядочного напитка. И свою задачу, по мнению экспертов, эта мера отчасти выполнила.

К слову, новые повышенные алкогольные расценки должны принести бюджету неплохой дополнительный доход - по алкогольной группе за исключением пива в 2012 году запланировано собрать 150 млрд рублей.

Ужесточены законы и для любителей пива. С 1 июля пенный напиток относится к алкогольной продукции, и его запрещено распивать в общественных местах, во дворах, подъездах жилых домов, на детских площадках, в скверах, парках, на пляжах, в зонах, используемых для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом, а также в местах, где розничная продажа алкоголя запрещена.

Не забыли и про курильщиков. С 1 июля на 11% увеличены акцизы на табак, что поднимет стоимость сигарет на несколько рублей за каждую пачку.

Энерготариф пробил потолок…

С 1 июля во Владивостоке увеличилась стоимость проезда в трамваях (с 8 до 10 рублей) и на фуникулере (с 6 до 8 рублей). Но это удорожание затрагивает лишь незначительную часть владивостокцев: ведь за последние три года протяженность трамвайной сети сократилась с 18,4 до 2,6 км, так что пассажирам поневоле пришлось пересесть в автобусы.

Но сильнее всего приморцы ощутят повышение стоимости электроэнергии, когда получат квитанции за июль. Опять же, не все, а лишь проживающие в городских населенных пунктах. Для них цена киловатта электроэнергии увеличилась с 1,69 до 1,936 рубля, то есть, как показывает несложный расчет, на 14,5%. Между тем Федеральная служба по тарифам на 2012 год установила предельный уровень тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий в размере 6%.

Правда, для селян стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне – 1,69 рубля за киловатт-час.

Для горожан, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 2,016 рубля за киловатт-час, ночной – 0,736 рубля за киловатт-час. В сельской местности владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 1,76 рубля за киловатт-час и за ночное – по 0,64 рубля за киловатт-час.

Предполагается, что подобная схема – увеличение тарифов на электроэнергию не с 1 января, как практиковалось ранее, а с 1 июля - будет действовать и впредь. По мнению правительственных чиновников, летом, когда снижается потребление электроэнергии, переход на новые тарифы происходит для потребителей мягче, чем это бывает зимой.

…и вода - тоже

Изменились с 1 июля тарифы и на услуги КГУП «Приморский водоканал». Во Владивостоке тариф для населения на услуги водоснабжения вырос с 18,34 до 19,43 рубля за кубометр холодной воды. Тариф на услуги водоотведения – с 6,57 до 6,96 рубля за куб. метр.

А вот для проживающих в пригородной зоне, где, как предполагается, все «услуги» на улице, кубометр воды не только обходится вдвое дешевле, но и подорожал несущественно – с 9,78 до 10,37 рублей за куб. метр. Тариф на услуги водоотведения увеличился с 6,57 до 6,96 рубля за куб. метр.

Что касается таких дорогостоящих коммунальных услуг, как отопление и горячее водоснабжение, то они подорожают с осени. Хотя ряд видных российских парламентариев считает, что для повышения тарифов на услуги естественных монополий нет никаких экономических оснований. По словам главы комитета Госдумы по энергетике Ивана ГРАЧЕВА, цены на коммунальные услуги в России выше, чем в США и в среднем по Европе. Притом, что зарплата по стране ниже в 10 раз, а цены на энергоносители дешевле. «Такая ситуация может быть не иначе, как при огромных потерях материальных или финансовых потоков. Прежде чем что-то повышать, надо разобраться с потерями», - заявил депутат.

Напомним, что введение моратория на повышение тарифов естественных монополий с 1 января этого года положительно отразилось на инфляции: она снизилась до 4% в расчете на год.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, "Золотой Рог".